Šoferu, nevis modernu autobusu trūkums ir izrādījies par galveno šķērsli autobusu satiksmes uzlabošanai valstī. Nelaime tikai, ka līdzekļi ieguldīti autobusos, nevis cilvēkos. Foto: Timurs Subhankulovs

Ogres sabiedriskā transporta sāga: Moderni autobusi neaizstāj šoferus Ieteikt







Ilmārs Randers, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Vakar Ministru kabineta darba kārtībā iekļautajā informatīvajā ziņojumā par sabiedriskā transporta nodrošināšanu Ogres un kvalitāti pārējos Latvijas novados galvenais secinājums bija, ka iedzīvotāju un pašvaldību pretenzijas saistītas nevis ar šo pakalpojumu kvalitāti kā tādu, bet gan autobusu vadītāju trūkumu. Pieprasījums darba tirgū Latvijā pēc šīs profesijas pārstāvjiem esot lielāks nekā piedāvājums, līdzīga situācija ir visā Eiropā.

Ministri Satiksmes ministrijas pārziņā esošās nozares problēmas uzklausīja un “pieņēma zināšanai”. Tikmēr signāls sabiedrībai ir nepārprotams – reģionālajā autobusu satiksmē pasažieriem pirms ikviena brauciena arī turpmāk vēlams noskaidrot, vai paredzētais reiss konkrētajā dienā nav atcelts.

No Autotransporta direkcijas (ATD) apjomīgā ziņojuma, ko pārējiem valdības locekļiem galdā cēla satiksmes ministrs, izlobāms, ka šobrīd Latvijas mērogā sabiedriskā transporta nodrošinājums ir tuvu ideālam, jo pasažieriem nodrošinātas iespējas braukt gandrīz pilnīgi jaunos autobusos un izbaudīt dažādu sadzīves sasniegumu komforta radītās priekšrocības. Padomāts par personām ar īpašām vajadzībām, velosipēdistiem utt.

Lielākā problēma – trūkst šoferu, kas esot kompleksa, vairākus aspektus ietveroša: piedāvātais algu līmenis, darbaspēka novecošanās, jauniešu piesaiste profesijas apguvei, pārkvalifikācijas iespējas u. c. pro­blēmas. Citādi – uzlabojumi acīmredzami! Saskaņā ar ATD sniegto informāciju, piemēram, līdz šim visvairāk neapmierinātajā marš­rutu tīklā “Ogre, Aizkraukle” no plānotajiem 8326 reisiem laika periodā no šā gada 1. līdz 28. septembrim AS “Liepājas autobusu parks” esot nodrošinājis 99,74% reisu izpildi. Minētajā periodā Ogres novadā izpildāmajos maršrutos bijušas tikai desmit reisu neizpildes, kas, vērtējot situāciju kopumā kopš pakalpojuma sākšanas – 2022. gada 1. jūlija, ir mazākais reisu neizpildes rādītājs, kāds šajos trīs mēnešos bijis.

Par citiem maršrutu tīkliem jeb lotēm, kur reģionālos pārvadājumus nodrošina jaunie, desmit gadu pakalpojumu līguma uzņēmumi, ATD veikusi apmierinātības pētījumu, pasūtot aģentūrai SKDS lietotāju aptauju šā gada maijā – jūlijā. Aptaujāti 2415 respondenti Augšdaugavas, Ādažu, Bauskas, Dienvidkurzemes, Kuldīgas un Madonas novados. Rezultāti rādot, ka Madonas novadā apmierināto pasažieru skaits – 90%; Bauskas – 89%; Ādažu – 84%; Augšdaugavas – 83%; Dienvidkurzemes – 82%; Kuldīgas – 80%.

Kādēļ gan ne, ja visiem autobusiem jābūt aprīkotiem ar ventilācijas un apkures iekārtām, lai salonā nodrošinātu gaisa temperatūru robežās no +16 oC līdz +24 oC atbilstoši sezonai. Personām ar ierobežotām spējām pārvadāšanai jābūt pielāgotiem 56% transporta līdzekļu, turklāt jāparedz vieta personai arī ratiņkrēslā, 39% autobusu jābūt velosipēdu turētājiem. Autobusu salonā informācija par gaidāmajām pieturām jāziņo audio un vizuālā formātā. Sēdvietas jāaprīko ar drošības jostu, individuālo apgaismojumu un ventilāciju, jābūt pieejamiem bezskaidras naudas norēķiniem un interneta pieslēgumu, autobusos ir jāuzstāda elektroniskā kontroles ierīce (GPS) un videonovērošana, kas fiksē biļešu tirdzniecības zonu, u. tml.

Neskatoties uz visiem šiem modernajiem gadžetiem, SKDS aptaujā pārliecinoši lielākā respondentu daļa atzinusi, ka biļeti par braucienu iegādājas pie autobusa vadītāja, maksājot ar skaidru naudu. Informāciju par autobusu kursēšanas grafikiem un maršrutiem aptaujātie novadu iedzīvotāji galvenokārt iegūstot no uzziņu dienestiem, tīmekļvietnē, pa tālruni vai no pieturā izvietotā kustību saraksta.

Salīdzinot ar iepriekšējiem pasažieru apmierinātības pētījumiem, šogad notikusī aptauja liecinot, ka pasažieru apmierinātība ir ievērojami augstāka attiecībā uz tādiem faktoriem kā sabiedriskā transporta kvalitāte un komforts. Piemēram, Ādažu novadā 97% aptaujāto bijuši apmierināti ar sabiedriskā transporta vecumu un izskatu, Bauskas novadā – 95% un Kuldīgas novadā – 94%. ATD uzsver, ka visos minētajos novados no 2021. gada 1. augusta pārvadājumus nodrošina atbilstoši jaunām kvalitātes prasībām, ko direkcija noteikusi atklātā konkursa nolikumā.

Šeit gan jāpiezīmē, ka 2019. gadā ATD sāktais, daudzu nozares dalībnieku un ekspertu kritizētais konkurss joprojām ne tuvu nav noslēdzies. ATD cerējusi, ka to izdosies noslēgt šā gada 5. septembrī, kad paziņots lēmums par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu līdz 2033. gadam atlikušajās septiņās marš­rutu tīkla daļās “Gulbene, Alūksne, Balvi”, “Jelgava, Dobele”, “Madona”, “Rēzekne, Ludza”, “Talsi, Tukums”, “Valmiera, Valka, Smiltene” un “Ventspils”. Taču šobrīd šie ATD lēmumi par konkursa rezultātiem visās septiņās maršrutu tīkla daļās esot apstrīdēti IUB.

Statistikai netic

Foto: Dainis Bušmanis

“Ar domes lēmumu jau ir pausts negatīvs viedoklis par pakalpojuma kvalitāti, kādu tagad saņemam pārvadājumos ar reģionālajiem autobusiem. Šobrīd vērojams situācijas uzlabojums, bet kopumā grūti objektīvu analīzi veidot, jo pakalpojuma sniedzējs “Liepājas autobusu parks” savā mājaslapā godīgu informāciju par atceltajiem reisiem neatspoguļo. Tāda prakse, piemēram, bija augustā,” par visā valstī izskanējušo konflikta iemesliem starp Ogres novada domi un “Liepājas autobusu parku” stāsta novada domes sabiedrisko attiecību vadītājs Nikolajs Sapožņikovs.

Par šo jautājumu visskaļāk izpaudās Ogres novada mērs Egils Helmanis, īsi pirms vēlēšanām valdības vadītājam pieprasot satiksmes ministra atstādināšanu saistībā bezdarbību autobusu satiksmes problēmu risināšanā, kā arī rosinot esošā pakalpojuma sniedzēja atcelšanu, jauna konkursa organizēšanu u. c. priekšlikumus. “Labāk vai sliktāk dotajā brīdī – domes viedoklis nav mainījies. Autobusi ir labi un moderni, tas nav noliedzams. Tomēr ne visi solījumi, piemēram, par pieejamību personām ar ierobežotām kustībām vai jaunajiem vecākiem ar bērnu ratiņiem, ir izpildīti. Šādu transporta līdzekļu pieteikšana noteiktos reisos – visi pasažieri jau nav tik zinoši, lai tās pieteikšanās procedūras izpildītu. Sabiedrisko transportu lielākoties taču izmanto tie, kuriem nav sava transporta, zināšanu un arī pieejas interneta lietošanā. Turklāt redzam arī to, ka internetā publicētajam ne vienmēr var ticēt. Novada mājaslapā ir aicinājums iedzīvotājiem ziņot par sabiedriskā transporta pakalpojumu neizpildēm un problēmām. Cilvēki ziņo gan telefoniski, gan speciāli izveidotā e-pastā. Ziņas pa šiem kanāliem pienāk katru dienu,” sarežģītās attiecības raksturo novada pārstāvis.

LAP aicina sadarboties

“AS “Liepājas autobusu parks” (LAP) strādā ar vienu mērķi – nodrošināt uzticamus un ērtus braucienus ar autobusiem, lai iedzīvotāji varētu nokļūt sev vajadzīgajā vietā. Šī apņemšanās un mērķis ir nemainīgs, strādājot arī Ogres novadā,” publicējot uzņēmuma mājaslapā garāku aicinājumu sadarboties, kompromisu ar neiecietīgo Ogres domi mēģina meklēt LAP vadība.

Leonīds Krongorns, LAP valdes priekšsēdētājs, informē, ka Ogres un Aizkraukles lotes maršrutos uzņēmums pārvadājumus nodrošina ar 57 jauniem 2022. gada izlaiduma mūsdienīgiem, komfortabliem autobusiem, kurus LAP iegādājies, veicot ievērojamus ieguldījumus. Pārvadājumus Ogres novadā LAP uzsācis šā gada 1. jūlijā. Pirmajās dienās uzņēmums saskāries ar sarežģītu situāciju, jo autobusu vadītāju nepietiekamo rezervju un vienlaikus arī augstās saslimšanas dēļ iedzīvotājus nācies informēt par reisu atcelšanu. Situāciju risinājuši, izvēršot aktīvu jaunu šoferu piesaistes kampaņu, kā arī pēc iespējas precīzāk informējot pašvaldību un iedzīvotājus par reisiem, kurus nebūs iespējams nodrošināt. Šajā posmā uzņēmums cerējis arī uz sapratni no vietējās kopienas un pašvaldības, kas neesot saņemta. LAP uzskata, ka tagad Ogres un Aizkraukles lotes reisu izpildi nodrošina atbilstoši noslēgtā līguma un normatīvo aktu nosacījumiem, tostarp arī attiecībā uz tādu pasažieru pārvadāšanu, kuriem ir kustību traucējumi.

Vienlaikus LAP Ogres pašvaldību aicina koncentrēties, lai sniegtu konkrētus un ilglaicīgus uzlabojumus iedzīvotājiem. Pašvaldībai vajagot atbalstīt un palīdzēt skaidrot informāciju iedzīvotajiem atbilstoši valdībā apstiprinātajiem noteikumiem – attiecībā uz to, kā iedzīvotāji var uzzināt par izmaiņām kustību sarakstos, gan attiecībā uz pasažieru pārvadāšanu, kuriem ir kustību traucējumi. Apzinoties vispārējo šoferu trūkumu, LAP atbalstot nozares ģenerālvienošanos, kas paredz ievērojamus uzlabojumus šoferu atalgojumā un sociālajās garantijās: nosakot minimālo bruto algu mēnesī, definējot, vai un kā apmaksā laiku, kas pavadīts autobusa vadīšanā, kā arī starpreisu stāvēšanas periodā u. c. kritērijus.

Ilgtermiņa risinājumi

Satiksmes ministrija, apzinoties šoferu trūkuma problēmu, šā gada 19. septembrī iesaistīto pušu pārstāvjus aicināja uz diskusiju “Par darbaspēka piesaisti pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem”. Diskusijā nolemts, ka Satiksmes ministrijai un ATD jāturpina dialogs ar Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrību “LAKRS”, kā arī Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociāciju par ģenerālvienošanos noslēgšanu sabiedriskā transporta nozarē. Turpināsies pārrunas par jauniešu piesaisti autobusu vadītāju profesijas izvēlē ar Rīgas Valsts tehnikuma un Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvjiem, kuri jau sākotnējās sarunās pauduši gatavību iesaistīties apmācību moduļu sagatavošanā, lai studentiem dotu iespēju apgūt autobusa vadītāja profesiju un iegūt nepieciešamo vadītāja kvalifikāciju.