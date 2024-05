“Elkor Rīgas velomaratona” Dion sporta brauciena dalībnieki Vecrīgā. Foto-LETA

Rīgas velomaratona dēļ gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi; tie sāksies jau no sestdienas, 1.jūnija, vakara Ieteikt







Svētdien, 2.jūnijā, Rīgā gaidāmā “Toyota” Rīgas velomaratona dēļ transportlīdzekļu satiksme vairākās galvaspilsētas ielās, kā arī uz tiltiem pār Daugavu būs ierobežota vai slēgta, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļā.

Reklāma Reklāma

Satiksmes ierobežojumi vietām spēkā stāsies jau no sestdienas, 1.jūnija, vakara. Tāpat būs būtiskas izmaiņas vairākos sabiedriskā transporta maršrutos.

No sestdienas, 1.jūnija, plkst.17 līdz svētdienas, 2.jūnija, plkst.19.30 transportlīdzekļu satiksmi slēgs 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11.novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē starp Bīskapa gāti un Poļu gāti.

Svētdien, 2.jūnijā, no plkst.11 līdz 12 transportlīdzekļu satiksmi slēgs uz Akmens tilta virzienā uz Pārdaugavu, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, organizējot divvirzienu satiksmi pretējā joslā, Balasta dambī, uz Vanšu tilta – kreisajā braukšanas joslā, nodrošinot sabiedriskā transporta satiksmi.

No plkst.12.45 līdz 16.15 satiksmi slēgs 11.novembra krastmalā, kā arī Ģenerāļa Radziņa krastmalā un Krasta ielā – virzienā un posmā no Akmens tilta līdz Dienvidu tiltam.

Tāpat no plkst.12.45 līdz 16.30 satiksmi slēgs uz Dienvidu tilta – virzienā uz Pārdaugavu no Krasta ielas uzbrauktuves līdz Bauskas ielai, kreisajā braukšanas joslā nodrošinot ierobežotu transportlīdzekļu satiksmi.

Savukārt no plkst.13 līdz 17 satiksmi slēgs Bauskas ielas posmā no Dienvidu tilta apļa līdz Mūkusalas ielai, Mūkusalas ielas posmā no Bauskas ielas līdz Akmens tiltam, Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas aplī zem Salu tilta, Akmens tilta tunelī, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, organizējot divvirzienu satiksmi pretējā joslā, Balasta dambī, uz Vanšu tilta, kreisajā braukšanas joslā nodrošinot sabiedriskā transporta satiksmi.

Svētdien, 2.jūnijā, velomaratona norises laikā būs izmaiņas arī sabiedriskā transporta kustībā.

Zemāk norādītajos maršrutos Valsts policija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju no plkst.10 līdz 12 un no plkst.16 līdz 18 nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi norobežojošo barjeru uzstādīšanai un demontāžai, drošības vadkonusu uzlikšanai un noņemšanai.

Reklāma Reklāma

Tāpat minētajos maršrutos Valsts policija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju no plkst.11 līdz 17 transportlīdzekļu satiksmi regulēs, ierobežos vai slēgs.

Pasākuma norises laikā vairākās vietās aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu, kā arī atstātos transportlīdzekļus pārvietos uz tuvāko stāvēšanai atļauto vietu.

No 1.jūnija plkst.17 līdz 2.jūnija plkst.19.30 aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, 11.novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, Citadeles ielas posmā no Torņa ielas līdz Pils laukumam.

Tāpat no 1.jūnija plkst.17 līdz 2.jūnija plkst.17 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Balasta dambī un Kuģu ielā Daugavas pusē.

Velomaratona norises laikā no plkst.11 līdz 19.30 aizliegs elektroskrejriteņu un velorikšu satiksmi 11.novembra krastmalā. Savukārt no 1.jūnija plkst.17 līdz 2.jūnija plkst.19.30 slēgs mikromobilitātes rīku novietošanas zonu 11.novembra krastmalā.

Izmaiņas skars 10., 12., 23., 26. autobusa maršrutus, kā arī 4., 19., 27. trolejbusu maršrutus.