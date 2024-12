Rinkēvičs: “Pēc būtības tas, ko es darīju, nebija pareizi – bet tā bija liela nepieciešamība” Ieteikt







Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šī gada septembrī iesniedza Saeimā grozījumus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, paredzot algas valsts kapitālsabiedrību vadībai iesaldēt uz diviem gadiem – no 2025. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim. TV24 raidījumā “Nedēļa. POST SCRIPTUM” prezidents, komentējot savu iniciatīvu, sacīja: “Ziniet, tas, ko es darīju, nebija pareizi – bet tā bija liela nepieciešamība.”

Reklāma Reklāma

“Pēc būtības prezidents iejaucās jau tādā diezgan, es teiktu, mikro jautājumā, bet atcerēsimies, kas to izraisīja, to izraisīja rīts, kurā mēs sākām runāt par to, ka visus solījumus mēs nevarēsim pildīt attiecībā uz atalgojuma pieaugumu dažādām grupām.

Jāsaka, ka budžetā es redzu pat labākas ziņas, nekā sākotnēji likās, kaut vai iekšlietu sistēmā – tomēr skolotājiem ir kāds progress. Ir lietas, kas ir labas, to nevar noliegt. Bet tad pēkšņi mums parādās nākamais apvienotais sabiedriskais medijs, kur valdes locekļiem tiek piedāvātas algas – negribu izklausīties skaudīgs – kas ir lielākas nekā valsts augstāko amatpersonu, augstāko tiesu amatpersonu, izpildvaras, Saeimas un prezidenta algas. Pilnīgi nepamatoti manā izpratnē. Un tad, kad vēl tev tik nekaunīgi pasaka, ka, lai ko tur sabiedrība un tas prezidents muldētu, mēs iesim uz priekšu, tad tas bija principa jautājums,” atzīst Rinkēvičs.

“Mani visvairāk šokēja, ka mēs šo te izpausmi redzējām sabiedriskajā medijā. Un vēl viens aspekts, kāpēc es nolēmu iet līdz galam, lai gan, protams, arī tagad šīs algas nav ne būt liesas, bet princips, manuprāt, bija svarīgs, jo iedomājamies – tagad ir kādas ļoti nopietnas tēmas, kur sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu žurnālisti jeb tagad jau apvienotais LSM medijs izvaicā amatpersonas vai arī kādus deputātu kandidātus pirms vēlēšanām, un viņiem, žurnālistiem, visu laiku bāž, kā saka, acīs – paskatieties, kāds atalgojums ir priekšniekiem, jūs esat varas pakalpiņi.

Tas bija ļoti nepareizi, un es vienā no intervijām jau teicu – citos apstākļos es ar tādu mikromenedžmentu nenodarbotos. Bet vajadzēja dot signālu,” uzsver Latvijas Valsts prezidents.