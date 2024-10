Viktors Valainis Foto: Paula Čurkste/LETA

Rinkēvičs un Valainis uz Vāciju vedīs vēsturiski lielāko Latvijas delegāciju Ieteikt







No 14.-16.oktobrim Latvijas Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča un ekonomikas ministra Viktora Valaiņa vadībā uz Vāciju dosies delegācija no Latvijas, kuras dalībnieku skaists pārsniedz 125 Latvijas pārstāvjus.

Reklāma Reklāma

Šāda apjoma vizītes uz Vāciju līdz šim nav tikušas organizētas, tāpēc zīmīgi, ka nu šī jau ir otrā tik liela mēroga vizīte viena mēneša laikā, jo tikko Valsts prezidents kopā ar ekonomikas ministru arī uz ASV devās kopā ar vēsturiski apjomīgāko biznesa delegāciju, kāda jebkad apmeklējusi ASV. Par šo vizīti plaši izskanējušas pozitīvas atsauksmes no uzņēmējiem un tās laikā tika noslēgtas arī vairākas būtiskas vienošanās.

Uz Vāciju pēdējā gada laikā ir devušās vairākas Latvijas augstākās amatpersonas, Vācijas puses delegācijas ir uzņemtas arī Latvijā, un tas ir nesis augļus – pēc ekonomikas ministra V. Valaiņa teiktā, šī gada laikā ir četrkāršojies Vācijas pieteikto investīciju projektu apjoms. V. Valainis, piesakot vizīti sociālajos tīklos, apgalvo, ka pie sasniegtā nav plānots apstāties.

“Vācijas ekonomika ir lielākā Eiropā un trešā lielākā pasaulē. Jau līdz šim ir ieguldīts ļoti apjomīgs darbs, lai sekmētu abu valstu ekonomisko attiecību stiprināšanu, taču šoreiz mēs dodamies uz Vāciju, lai šīs attiecības paceltu jaunā līmenī un es esmu pārliecināts, ka ar šo vizīti mums izdosies vēl vairakkārt palielināt Vācijas investoru interesi par Latviju,” uzver V. Valainis.

Vizītes laikā ir paredzētas tikšanās ar dažādiem Vācijas uzņēmumiem un amatpersonām, kā arī dalība izstādē “Smart country convention”, kur piedalīsies vairāk nekā 15 tūkstoši dalībnieku.

2023. gadā Vācija bija Latvijas 3. lielākais preču eksporta un 2. lielākais preču importa partneris. Latvijas preču eksports uz Vāciju bija 1,26 miljardi eiro, savukārt preču imports no Vācijas bija 2,61 miljards eiro. 2023. gadā preču eksports uz Vāciju veidoja 6,6% no kopējā Latvijas preču eksporta, savukārt imports – 11,2% no kopējā preču importa.

Svarīgākās Latvijas eksporta preces uz Vāciju ir koksnes izstrādājumi, mašīnas, mehānismi un elektropreces. Visvairāk no Vācijas ieved transportlīdzekļus, mašīnas, mehānismus un elektropreces, ķīmiskos produktus. 2024. gada pirmajos sešos mēnešos Latvijas preču eksports uz Vāciju bija 609,6 miljoni eiro, savukārt preču imports no Vācijas bija 1,19 miljardi eiro.