VIDEO. Plakāti un mūzika kā ieroči – informatīvais duelis Narvā; kurš bija “stiprāks”? 0
Narvas muzejs sestdien atkal izkāris milzīgu plakātu, kurā Krievijas prezidents Vladimirs Putins tiek saukts par “kara noziedznieku”. Tā ir tieša atbilde uz Krievijas varas iestāžu rīkoto propagandas koncertu Ivangorodā, kas vērsts tieši uz Igaunijas pusi un pret Narvas iedzīvotājiem.
Lielais uzraksts jau ceturto gadu pēc kārtas no rīta tika pacelts uz Narvas pils karoga torņa. Muzejs sociālajos tīklos igauņu, krievu un angļu valodās paziņoja, ka plakāts izkārts kā atgādinājums par joprojām notiekošo karu Ukrainā un Krievijas kara noziegumiem pret Ukrainas tautu un cilvēci kopumā, vēsta portāls lrt.lt.
Video redzams nelielais attālums starp Igauniju un Krieviju pāri upei, kā arī Krievijas pie upes krasta uzceltā skatuve, lai translētu savu Uzvaras dienas pasākumu. Viena no galvenajām Krievijas svinību daļām ir uzsvars uz tās Eiropas “atbrīvošanas” lomu no nacistiskās Vācijas.
Narvas iedzīvotāju vairākumu veido krievvalodīgie, un daudzi šo datumu atzīmē, pieminot karā kritušos radiniekus. Taču Igaunijai un Baltijas valstīm šī diena simbolizē otrās padomju okupācijas sākumu, kas ilga no 1945. līdz 1991. gadam.
Igaunijas drošības dienesti norāda, ka ekrāni uzstādīti tikai pie upes, pagriezti pret Narvu, un nevis citur pilsētā Ivangorodas iedzīvotājiem.
TIekšlietu drošības dienests (KAPO) paziņoja, ka tādā veidā “koncerta un politiskā mītiņa” organizatori cenšas kara upuru piemiņai piešķirt “nepiemērotu un cinisku, agresīvi politisku nozīmi”, izmantodami Narvas iedzīvotāju emocijas.
🇷🇺 🇪🇪 More footage from the Estonian shore of Narva. Today it is crowded there — residents of the Baltic republic have filled the embankment to watch the concert in the neighboring Ivangorod. pic.twitter.com/xvkdJHFoIz
— RusWar (@ruswar) May 9, 2026
May 9th – two banks…
The Narva River is the border between Estonia and Russia. Russians live on both banks. On one bank, they celebrate May 9th. On the other…they celebrate too. That's how it is for now. pic.twitter.com/312hHYD0EX
— brane mijatovic (@brane_mija64426) May 10, 2026
Residents of the city of Narva , Estonia which is 90% Russian and currently under Estonian occupation watching the victory Day ceremony across the river . pic.twitter.com/YEYzX6fDTQ
— WW2 The Eastern Front (@ShoahUkraine) May 11, 2026