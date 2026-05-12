VIDEO. Jo tālāk, jo trakāk – Rīgas domes komitejas sēdē īsta plūkšanās; ko deputātu kungi nevarēja sadalīt? 86
Rīgas domes Īpašumu komitejas sēdē deputātu strīds šodien izvērtās fiziskā konfliktā. Deputāti skatīja jautājumu par vecā ūdenstorņa Gaujas ielā 21 nodošanu Čiekurkalna attīstības biedrībai.
Domes deputāts Rūdolfs Brēmanis (SV/AJ) sāka iztaujāt biedrības pārstāvjus par viņu līdz šim paveikto un plāniem attiecībā uz ūdenstorni.
Jau no pirmajiem deputāta jautājumiem izveidojās saspīlēta gaisotne un Brēmanim, kurš ne tikai uzdeva jautājumus, bet arī komentēja sniegtās atbildes, vairākkārt tika izteikts aicinājums nepazemot uzaicinātos biedrības pārstāvjus.
Vienā brīdī neizturēja deputāts Kaspars Spunde (NA), kurš metās Brēmanim virsū, nogāza viņa telefona statīvu, kas bija novietots notikušā filmēšanai. Vēlāk viņš izteica apvainojumus Brēmanim, piemēram, “nelietis”, “pazemo sievietes”.
Brēmanis neatbildēja Spundem, tikai paķēra savu telefonu un filmēja Spundes agresīvo rīcību un provocēja ar dažādiem izsaucieniem.
Spunde notrieca arī blakus sēdošās deputātes Jūlijas Stepaņenko (SV/AJ) filmēšanai uzstādīto telefonu. Tad viņas vīrs, Vjačeslavs Stepaņenko (SV/AJ), kurš nav šīs komitejas loceklis un atradās sēžu galdam otrā pusē, strauji pielēca kājās un metās virsū Spundem, kurš no šī agresīvā skrējēja atkāpās.
Mūsu frakcijas deputāts @spunde beidzot parādīja dzērājam Brēmanim, kur vēži ziemo!
Kaspar!
Tu esi malacis!
Video: Jevgēņija Šafraneka#LikumsUnKārtība pic.twitter.com/htE3PnaBoa
— Ansis Pūpols (@AnsisPupols) May 12, 2026
Kā aģentūrai LETA vēlāk teica Jūlija Stepaņenko, viņas vīrs centies viņu pasargāt no agresīvās rīcības. Savukārt Vjačeslavs Stepaņenko pēc tam aģentūrai LETA apgalvoja, ka nav bijis agresīvs.
Fiziskais konflikts aprobežojās ar grūstīšanos un mēģinājumiem notriekt filmēšanai turētos telefonus, bet līdz dūru izvicināšanai deputāti nenonāca, lai gan Spunde jau noņēma brilles un devās virsū Brēmanim.
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P), kurš centās deputātus nomierināt un konfliktu pārtraukt, norādīja, ka Brēmaņa rīcība, no pirmā jautājuma sākt pazemot biedrības biedrus, bija nepieņemama.
Konflikta pārtraukšanai tika izsaukta pašvaldības policija.
Lai gan komitejas sēdē vairākums deputātu nenobalsoja par ūdenstorņa nodošanu biedrībai, tomēr šis jautājums tiks virzīts izskatīšanai domes sēdē.
Kā debatēs pēc balsojuma atzina Spunde, viņš nelepojas ar notikušo un piebilda, ka, iespējams, “nospēlējušas latgaļu asinis”.
Spunde norādīja, ka viņš kā bijušais Čiekurkalna attīstības biedrības biedrs balsojumā par ūdenstorņa nodošanu biedrībai atturējās.
Kā aģentūrai LETA teica Jūlija Stepaņenko, kura atradās notikumu epicentrā, Spunde aizlidinājis pa gaisu arī viņas telefonu, viņa uzskata, ka ir piedzīvojusi vardarbību un plāno vērsties ar iesniegumu Valsts policijā.
“Nekas patīkams tas nebija. Es piedzīvoju agresiju un vardarbību,” teica Stepaņenko, atzīstot, ka pēc tam, kad ir pametusi komitejas sēdi, joprojām jūtas nepatīkami.
Viņa arī piebilda, ka neplāno vērsties domes Deputātu ētikas komisijā, jo, viņasprāt, tā ir lemtnespējīga.
Šī nav vienīgā reize, kad deputāts Brēmanis bijis iesaistīts konfliktos. Šogad, 6. martā Rīgas Centra humanitārās vidusskolas un Rīgas 50. vidusskolas absolventu salidojumā tika nofilmēts kautiņš, kurā bija iesaistīts Bēmanis.
Šodien komitejas sēdē notikušo novērtējuši arī citi domes deputāti. Piemēram, Spundes frakcijas biedrs Ansis Pūpols (NA) sociālajos tīklos uzslavējis Spundi, ka viņš parādījis Brēmanim, “kur vēži ziemo”.