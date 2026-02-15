Kausētais siers “Dzintars”? Šī produkta fani ir atklājuši ko jaunu un steidz izpirkt plauktus 0

Ir vairākas tādas nemainīgas vērtības, kas latvieša ausīm plašākus komentārus neprasa. Atliek vien izdzirdēt nosaukumu, lai šķietami jau uz mēles sajustu garšu. Viens no šādiem fenomeniem noteikti ir kausētais siers “Dzintars”.

Pērnā gada nogalē uzņēmums nāca klajā ar divām jaunām garšām šim iemīļotajam produktam, un LA.LV pamanīja, ka soctīklotāji par tām ir sajūsmā.

Latvijā vadošais piena pārstrādes uzņēmums “Food Union” turpina attīstīt iecienīto kausētā siera zīmolu “Dzintars”, kas pazīstams ar izteiksmīgām garšām un augstu kvalitāti. Turpinoties gada aukstajai sezonai, kad arvien biežāk tiek gatavotas siltas mājas maltītes, “Dzintars” papildina savu sortimentu ar jaunām garšu kombinācijām, kas bagātina ikdienas ēdienreizes ar siltuma un mājīguma sajūtu. Uzņēmums ieguldījis 45 tūkstošus eiro dizaina atjaunošanā un divu jaunu garšu kombināciju – “Dzintars” kausēto sieru ar lociņiem un skābā krējuma garšu, kā arī “Dzintars” kausēto sieru ar ceptiem sīpoliem un gailenēm – radīšanā.

Abu jaunumu receptes izstrādātas “Food Union” Svaigo piena produktu izcilības centrā, kas bāzējas uzņēmuma galvenajā ražotnē – “Rīgas piena kombinātā”, izmantojot augstvērtīgas izejvielas un meistaru ilggadējo pieredzi siera gatavošanā. Tie bagātina “Dzintars” klāstu ar divām autentiskām, Latvijā iemīļotām garšu kombinācijām, kas iederas gan ikdienas maltītēs, gan īpašos brīžos.

