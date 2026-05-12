“Rēzeknes satiksmes” mājaslapai uzrukuši hakeri. Neuzķerieties – ievietots safabricēts domes lēmums par īpašu “sociālo tarifu”! 9
Otrdien uzlauzta pašvaldības SIA “Rēzeknes satiksme” mājaslapa, kurā publicēta viltus ziņa par it kā plānotiem sociālajiem maršrutiem austrumu virzienā, liecina informācija Rēzeknes pašvaldības mājaslapā.
Viltus paziņojumā bija teikts, ka tuvākajā laikā tiks sākti regulāri autobusu reisi no Rēzeknes uz Vitebsku, Minsku, Pleskavu, Smoļensku, Maskavu un Sanktpēterburgu.
Tāpat viltus ziņā tika norādīts, ka šiem reisiem tiks piemērots īpašs “sociālais tarifs” un ka tuvākajās dienās sekos papildu informācija par kustības sarakstu un biļešu iepriekšpārdošanu.
“Rēzeknes satiksme” norāda, ka nav publicējusi šādu paziņojumu, nav plānojusi minētos maršrutus un ne Rēzeknes dome, ne tās kapitālsabiedrība nav pieņēmuši nekādus lēmumus par šādu pārvadājumu organizēšanu vai “sociālā tarifa” piemērošanu.
Turklāt viltus ziņas pielikumā ievietots arī it kā domes pieņemts lēmums. Pašvaldība apstiprina, ka pielikumā minētajā datumā nav notikusi domes sēde un nav arī lēmuma ar norādīto numuru.
Par konstatēto incidentu pašvaldība sola informēt atbildīgās institūcijas, lai izvērtētu notikušo un novērstu turpmāku maldinošas informācijas izplatīšanu.
Patlaban “Rēzeknes satiksmes” mājaslapa nedarbojas.
Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Jūlija Jurāne aģentūru LETA informēja, ka šobrīd policijā nav saņemts iesniegums, vienlaikus Valsts policija ir sazinājusies ar Rēzeknes pašvaldību par šo notikumu.