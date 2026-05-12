"Šobrīd neesam gatavi atbildēt dronu uzbrukumiem," atzīst NATO eksperts
“Manuprāt, mēs šobrīd neesam gatavi atbildēt uz šādiem dronu uzbrukumiem. Lai kas ir teikts un darīts iepriekš, šāda veida dronu uzbrukumam atbildes mums nav. Pamatu pamatos tāpēc, ka ir grūti tos ieraudzīt, droni tā arī būvēti. Un mans personīgais viedoklis ir tāds, ka stratēģiskās izvēles, kā aizsargāties, ietekmē to, ka, piemēram, tādā Rēzeknē var trāpīt,” TV24 raidījumā “Kārtības rullis” sacīja NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts.
Kas notiek ar komunikāciju krīzes apstākļos – par to raidījumā diskutēja arī reklāmas speciālists, Rīgas domes deputāts Ēriks Stendzenieks (LPV), producents, režisors Andrejs Ēķis un sociālantropologs, RSU asociētais profesors Klāvs Sedlenieks.
Runājot par dronu incidentu pagājušajā nedēļā, Stendzenieks spriež: “Tam vajadzēja notikt, jo tā vēstījumu un lielības piramīda, kas tika būvēta pēdējo gadu garumā – dronu siena, kupols – beidzot ir nogāzusies un labi, ka tā. Jo ilgāk nesabruktu, jo trakāks būtu gāziens. Šie notikumi izgaismojuši daudz problēmjautājumu.”
Savukārt Andrejs Ēķis par gūto mācību teic: “Ir jādabū vienreiz pa purnu, otrreiz, jāiebāž pirksts štepselē, lai izdarītu pareizos secinājumus. Bet labāk, lai tas tagad notiek nekā, kad pa īstam sākas.”
Raidījuma viesi diskutēja arī par to, kas ir labāk – ja pastāv apdraudējuma iespējamība, paziņot iedzīvotājiem par to uzreiz vai noklusēt. Sedlenieks uzskata, ka noklusējums ne vienmēr ir slikti, jo, ja, piemēram, viļņošanās ezerā tiek izziņota kā apdraudējums, bet patiesībā tur peld bebrs, tad cilvēki būs lieki satracināti.
Andrejs Ēķis tam iebilst, kā piemēru minot faktu, kas būtu jāzina visiem, bet kas netiek plaši iztirzāts, proti, mīnēti droni var būt bīstami arī pēc nokrišanas, tāpēc, ja tādu ierauga, nedrīkst tuvoties, jo drons var sprāgt.
“Kāpēc par to nerunā skaļi un plaši? Vispār, ja ir apdraudējums, vajag uzreiz bliezt, ziņot! Man vispār reizēm liekas, ka dzīvojam padomju republikā, kur atbildīgais ministrs, nerunājot par mūsu konkrēto ministru, vairāk laika pavada domājot, kā pareizi pasniegt informāciju un kā viņš izskatīsies, nekā par vēstījumu pašu. Ja kaut kas notiek, jāinformē ir uzreiz, nevis jādomā par imidžu vai vēl ļaunāk – jāslēpj informācija,” nosaka Ēķis.