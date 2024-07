Ekrānšāviņš no X

Robota “pašnāvība” – ar to inženieri nebija rēķinājušies. Tiek nosaukts iespējamais suicīda iemesls Ieteikt







Pasaules ziņas šobrīd ir interesantas. Robots, kas strādāja Kumas pilsētas domē Dienvidkorejā un galvenokārt bija saistīts ar dokumentu apstrādi un kurjerpasta uzdevumiem, avarēja pēc kritiena no divu metru kāpnēm, bet daži to uzskata par Dienvidkorejas pirmo “robo pašnāvību”. Par to raksta Interesting Engineering.

Aculiecinieki ziņoja, ka pirms kritiena robots sācis griezties ap savu asi: tagad inženieri cenšas noskaidrot, kas tieši izraisīja robota dīvaino uzvedību. Visticamāk, notikusi parasta tehniska kļūme, nevis “emocionāls sabrukums slodzes radītā stresa dēļ”. Zināms, ka “robotu uzraugs” kopš iecelšanas amatā pērn augusta ir bijis priekšzīmīgs darbinieks. “Oficiāli tā bija daļa no rātsnama, viens no mums,” sacīja amatpersona.

Šis robots varēja izsaukt liftu un neatkarīgi pārvietoties starp stāviem. Tas strādāja no pulksten 9:00 līdz 18:00, un viņam bija pat sava ierēdņa apliecība. Robotu bija izstrādājusi amerikāņu kompānija Bear Robotics. Tā ir pazīstama ar universālu autonomu ierīču izveidi, kuras var izmantot, jo īpaši sabiedriskās ēdināšanas jomā.

Tomēr šis incidents rada kritiskus jautājumus par šādas plaši izplatītas robotu integrācijas ētiskajām sekām, īpaši lomās, kuras tradicionāli ieņem cilvēki. Tas ir arī radījis bažas par robotu darba slodzi un labklājību darbaspēkā un izraisījis plašāku sarunu par AI ētisku attieksmi. Tikmēr, reaģējot uz incidentu, Gumi pilsētas dome ir paziņojusi, ka šobrīd neplāno adoptēt otru robotu virsnieku.