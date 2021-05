Jānis Rukšāns pirmais izraudzīts par sera Daniela Hola balvas saņēmēju. Publicitātes foto

Sandra Dieziņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

"Tas ir ļoti liels pārsteigums un atzinība ne tikai man, bet visai dārzkopības nozarei," tā sarunā ar "Latvijas Avīzi" saka pazīstamais dārzkopis un selekcionārs Jānis Rukšāns, kurš izraudzīts par pirmo sera Daniela Hola balvas saņēmēju.























































































Krāšņās tulpes

Šo balvu piešķir Lielbritānijas Karaliskās dārzkopības biedrība (RHS).

Biedrības Sīpolaugu komitejas priekšsēdētāja Terēze Klementa savā vēstulē Jānim Rukšānam raksta, ka viņš izraudzīts par balvas saņēmēju, atzīstot viņa nozīmīgos personiskos sasniegumus saistībā ar sīpolaugiem.

“Jūsu apņemšanās audzēt, izpētīt un izglītot ir radījusi iespaidīgu ieguldījumu, kas izpelnījās RHS Sīpolaugu komitejas ievērību un atzinību. Paldies un apsveicu!” teikts vēstulē.

Sers Daniels Hols savā laikā bijis ļoti ievērojama personība, valdības padomnieks, strādājis gan izglītības jomā, gan zinātnē, bija īpaši ieinteresēts tulpju pētniecībā. Turklāt divas viņa monogrāfijas par tulpēm nav zaudējušas nozīmi arī mūsdienās.

“Jūs esat pirmā persona, kas saņem šo balvu, kas iedibināta, lai atzīmētu īpašus sasniegumus attiecībā uz sīpol­augiem un citiem augiem. Jūsu interese gan par augiem, gan iesaistīšanās politikā padara Jūs par īpaši nozīmīgu šīs balvas laureātu, jo Jums ar Seru Danielu Holu ir ļoti daudz kopīga,” teikts vēstulē.

Jānis Rukšāns atzīmē, ka RHS ir vislielākā pasaulē un vadošā dārzkopības nozarē, līdz ar to bijis patīkams gandarījums, uzzinot par balvas piešķiršanu.

Biedrība, kurā darbojas eks­perti no visas pasaules, pati izvirza nominantus balvas saņemšanai.

30.aprīlī no Lielbritānijas dārzkopim tikšot izsūtīts diploms, bet pati balvas pasniegšana notiks tiešsaistē ZOOM platformā 3. jūnijā plkst. 12.30, kad Jānim Rukšānam būs jāsaka svinīga runa.

Taču tagad dārzkopis saņem apsveikumus no visas pasaules, to vidū – gan no Skotijas Akmensdārzu biedrības, gan Ziemeļ­amerikas sīpolaugu biedrības un slaveniem dārzkopjiem. “Apsveikumu ir tik daudz, ka pat nespēju visiem atbildēt!” piebilst dārzkopis.