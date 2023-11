Rūpēs par iedzīvotāju vajadzībām “Mēness aptiekas” veic cenu samazināšanu Ieteikt







Atsaucoties uz sabiedrībā plaši izskanējušo diskusiju par izdevumu samazināšanas nepieciešamību mājsaimniecībās, “Mēness aptieka” radusi iespēju no š.g. 16. novembra samazināt cenas vairāk nekā 350 aptiekās nopērkamajām precēm. Šāds lēmums pamatots arī ar pētījumu aģentūras “Norstat” veiktās aptaujas* rezultātiem, kas liecina, ka gandrīz divas trešdaļas jeb 68% Latvijas iedzīvotāju aizvien pieaugošos izdevumus dažādās dzīves jomās saskata kā draudu, ka nepietiks līdzekļu atbilstošām rūpēm par veselību.

“Šādi aptaujas dati ir satraucoši, jo jau pandēmijas laikā dažādu ierobežojumu dēļ rūpes par veselību tika iepauzētas, taču tagad iedzīvotāji šo procesu izvērtē vēl rūpīgāk, un tas notiek finansiālu apsvērumu dēļ. Šāds solis sperts, jo mēs apzināmies, ka mājokļa izmaksu, pakalpojumu, energoresursu un pārtikas cenu pieaugums mūsu klientiem samazina iespējas plānot izdevumus veselībai un profilaksei, tos atliekot uz vēlāku laiku,” lēmumu pamato “Mēness aptiekas” farmaceite, uzņēmuma valdes locekle Jeļena Petrišina.

Tāpat iedzīvotāji tiek mudināti vienmēr aptiekā apjautāties, vai ir pieejami lētāki medikamenti ar to pašu aktīvo vielu un ārstniecisko iedarbību, tādēļ ka nereti plaši popularizētajiem un reklamētajiem produktiem ir pieejami lētāki analogi, ko var noskaidrot tikai sarunā ar farmaceitu, jo bieži ir gadījumi, ka aptiekā konkrētās darbīgās vielas medikaments ir pieejams vairāk nekā vienā veidā.

Farmaceits var palīdzēt sameklēt arī medikamenta aizstājēju, ja ārsta izrakstītais nav pieejams, vai pat saskaņā ar ārsta recepti sakombinēt nepieciešamo no aptiekā pieejamā medikamentu klāsta. Saruna ar farmaceitu, visdrīzāk, palīdzēs atrast pareizāko risinājumu katra klienta vajadzībām, jo farmaceita profesionālais uzdevums aptiekā ir sniegt iedzīvotājiem farmaceitisko aprūpi.

*Reprezentatīva iedzīvotāju aptauja „Mēness aptieka” sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat” 2023. gada augustā veikta visā Latvijā, aptaujājot 1001 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Respondenti aptaujā uz četriem jautājumiem snieguši atbildes, izvēloties vairākus to variantus.

“Mēness aptieka” ir farmācijas nozarē mīlētākais un kvalitatīvākais zīmols Latvijā. Iedzīvotāju aptaujā, izmantojot īpašu starptautiski atzītu metodoloģiju, 2023. gadā Latvijas mīlētāko zīmolu TOP, „Mēness aptieka” 11. reizi pētījuma laikā ieguvusi pirmo vietu farmācijas nozarē.

„Mēness aptieka” ir klientam draudzīgs uzņēmums un ir saņēmusi starptautisku apliecinājumu klientu drauga statusam – Customers’ Friend – Superior Excellence”/ “Customers’ Friend – Because it’s you we care about”, ko piešķir sertifikācijas uzņēmums ICERTIAS.

„Mēness aptieka” ir ilgtspējīgākais zīmols farmācijas nozarē Latvijā. Par to liecina jaunākie 2022. gada Eiropas Ilgtspējīgu zīmolu indeksa (Sustainable Brand Index) rezultāti. „Mēness aptiekai” kā visā Latvijā pieejamam aptiekas zīmolam ilgtspēja iedzīvotāju vērtējumā ir būtisks rādītājs.

“Mēness aptieka” 2022. un 2023. gadā ir saņēmusi starptautiskās programmas Best Places To Work (“Labākās darbavietas”) sertifikātu, ko piešķir par darbinieku labsajūtas rādītājiem uzņēmumā.