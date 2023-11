10 stratēģijas cukura diabēta komplikāciju attīstības riska mazināšanai Ieteikt







Starptautiskās Diabēta dienas priekšvakarā speciālisti atgādina – diabēta ārstēšana prasa disciplīnu un skaidru plānu, taču tas ir to vērts. Rūpīga diabēta kontrole var samazināt nopietnu – pat dzīvībai bīstamu – komplikāciju risku.

“Pirmreizējos pacientus biedē cukura diabēta kontroles pasākumi, kas, savā ziņā, ir modrība par savu veselības stāvokli 24 stundas diennaktī. Daudzus uztrauc, ka, iespējams, visu atlikušo mūžu būs jālieto medikamenti. Tomēr, mums, ārstiem un citām aprūpes personām, vissvarīgākais ir pasargāt šos pacientus no komplikācijām, jo tieši tās var visvairāk pazemināt dzīves līmeni. Tādēļ izpratne pat cukura diabēta radītājiem sarežģījumiem ir pats būtiskākais, kas jāizskaidro, kā arī jādara viss, lai kopā ar pacientu, šos riskus mazinātu,” uzsver endokrinoloģe, Latvijas Diabēta federācijas vadītāja, medicīnas zinātņu doktore Indra Štelmane.

Iedalījums

Cukura diabēts ir hroniska vielmaiņas slimība, kam raksturīgs paaugstināts cukura līmenis asinīs. Izšķir vairākus šīs slimības tipus.

Biežāk sastopamie cukura diabēta tipi ir 1. tips un 2. tips. Ar 1. tipa cukura diabētu saslimst bērnībā vai pusaudža vecumā, vai gados jauni cilvēki, bet var saslimt arī jebkurā citā vecumā. Arī 2. tipa cukura diabēts, kas ir biežāk sastopams, var attīstīties jebkurā vecumā, lai gan tas biežāk tiek atklāts pēc 45 gadiem cilvēkiem ar lieko svaru un mazkustīgu dzīves veidu.

Prediabēts nozīmē, ka cukura līmenis asinīs ir augstāks par normālu, taču tas vēl nav pietiekami augsts, lai to uzskatītu par 2. tipa cukura diabētu.

Gestācijas diabēts pirmo reizi tiek diagnosticēts grūtniecības laikā. Augsta cukura līmeņa dēļ, tas var ietekmēt grūtniecību un mazuļa veselību.

10 stratēģijas komplikāciju riska samazināšanai

Cukura diabēta ilgtermiņa komplikācijas attīstās pakāpeniski. “Jo diabēts ir ilgāk un, jo nevīžīgāk tiek kontrolēts cukura līmenis asinīs, jo lielāks ir komplikāciju risks,” ārstes sacīto papildina “Mēness aptiekas” farmaceite Juta Namsone. Viņas ieskatā, farmaceits ir pieejamākais veselības aprūpes speciālists, kurš var palīdzēt pacientam būt līdzestīgam cukura līmeņa noteikšanā un medikamentu lietošanā, izskaidrojot jautājumus, kas uztraukumā palikuši ārstam vizītes laikā neuzdoti.

“Līdzestība tiešām ir no svara, jo diabēta komplikācijas var izraisīt funkcionālus traucējumus vai pat letālas sekas,” nopietni uztvert cukura diabēta kontroli aicina endokrinoloģe Indra Štelmane: “Kopīgiem – mediķu un pacientu – spēkiem jāpanāk, lai katrs, kuru skāris cukura diabēts, aktīvi piedalītos diabēta kontrolē un tādējādi piedzīvotu daudz veselīgāku nākotni.”

Izturieties atbildīgi

Diabēta aprūpes speciālisti, piemēram, endokrinologs, ģimenes ārsts, diabēta aprūpes māsa, uztura speciālists un farmaceits, var palīdzēt apgūt diabēta aprūpes pamatus un piedāvāt atbalstu. Tas, cik atbildīgi to izpildīsiet ir atkarīgs no katra paša.

Lai veiksmīgi sadzīvotu ar cukura diabētu, apņemieties:

uzzināt visu iespējamo par diabētu,

veselīgu uzturu un fiziskās aktivitātes padarīt par daļu no savas ikdienas,

uzturēt veselīgu svaru,

kontrolēt cukura līmeni asinīs un ievērot veselības aprūpes speciālista norādījumus,

lietot zāles, kā norādījis ārsts, un lūgt padomu un palīdzību pieejamam veselības aprūpes pakalpojuma sniedzējam, kad tā ir nepieciešama.

Nesmēķējiet

Smēķēšana palielina 2. tipa cukura diabēta un dažādu diabēta komplikāciju risku, tostarp:

samazina asins plūsmu kājās un pēdās, kas var izraisīt infekcijas, nedzīstošas čūlas un iespējamu amputāciju;

pasliktina cukura līmeņa kontroli asinīs;

veicina sirds slimību attīstību,

rada insulta risku;

ietekmē acu veselību, kas var izraisīt aklumu;

iespējami nervu bojājumi, nieru slimības, priekšlaicīga nāve.

Izvairieties no smēķēšanas vai atmetiet smēķēšanu, ja smēķējat. Runājiet ar savu veselības aprūpes speciālistu par veidiem, kā atmest smēķēšanu vai cita veida tabakas lietošanu. Arī aptiekās pieejams līdzekļu klāsts, kas var būt palīdzīgs grūtajā atmešanas gaitā, piemēram, bezrecepšu tabletes ar aktīvo vielu citizīnu. Arī plāksteri, ārstnieciskās košļājamās gumijas un aerosoli var palīdzēt. To devas jāpielāgo individuāli, vadoties pēc konkrētā bezrecepšu medikamenta lietošanas instrukcijas. Pacientiem ar cukura diabētu, lietojot nikotīnu, ir stingrāk jāuzrauga cukura līmenis asinīs. Nepalieciet viens laikā, kad mēģināt atmest smēķēšanu – runājiet par to ar tuviniekiem, ārstu, farmaceitu.

Kontrolējiet asinsspiedienu un holesterīna līmeni

Tāpat kā diabēts, augsts asinsspiediens var bojāt asinsvadus. Bažas rada arī augsts holesterīna līmenis, jo diabēta gadījumā izraisītie bojājumi bieži ir bīstamāki un ātrāk attīstās. Kad šie apstākļi ir vienlaikus, tie var izraisīt infarktu, insultu vai citus dzīvībai bīstamus apstākļus.

Veselīga diēta ar samazinātu tauku saturu un zemu sāls saturu, izvairīšanās no pārmērīga alkohola patēriņa un regulāras fiziskās aktivitātes var palīdzēt kontrolēt augstu asinsspiedienu un holesterīna līmeni. Ja nepieciešams, ārsts var arī ieteikt lietot recepšu medikamentus. “Līdztekus aptiekā ir pieejami uztura bagātinātāji, kas var uzlabot sirds un asinsvadu veselību. Holesterīna pazemināšanai īpaši noderīgs ir monakolīns K, kas iegūts no fermentēta sarkanā rauga rīsa. Sirds veselībai vērtīgs ir hidroksitirozols (iegūts no olīvu lapu sausā ekstrakta), kas ir spēcīgs antioksidants. Noderīgi var būt arī citi vitamīni un minerālvielas, tai skaitā hroms, B grupas vitamīni, holīns, kanēlis, kurkuma, D 3 vitamīns,” stāsta “Mēness aptiekas” farmaceite.

Ieplānojiet regulāras veselības pārbaudes, tai skaitā vizīti pie acu ārsta.

Ja jums ir diabēts vai prediabēts, papildus ikgadējām veselības pārbaudēm, ieplānojiet divas līdz četras vizītes pie speciālista.

Šo vizīšu laikā izrunājiet sekojošus jautājumus.

par savu diētu un fiziskajām aktivitātēm;

meklējiet ar diabētu saistītas komplikācijas, tostarp nieru, nervu bojājumu un sirds slimību pazīmes, kā arī pievērsiet uzmanību citām veselības problēmām;

pārbaudiet savas pēdas, vai nav problēmu, kurām var būt nepieciešama ārstēšana;

pārbaudiet, vai nav tīklenes bojājumu, kataraktas un glaukomas pazīmes.

Caurskatiet potēšanas pasi un sekojiet līdzi savlaicīgai vakcinācijai

Cukura diabēts palielina risku saslimt ar noteiktām slimībām. Regulāra vakcinācija var palīdzēt tās novērst. Jautājiet savam ģimenes ārstam par vakcīn3ām pret šādām slimībām:

gripu;

pneimoniju;

B hepatītu;

Covid-19.

Painteresējieties par citām vakcīnām, tostarp stingumkrampju vakcīnu.

Rūpējieties par zobu veselību

Diabēts var izraisīt smaganu iekaisumu jeb gingivītu. Tīriet zobus vismaz divas reizes dienā, neaizmirstot par zobu diegošanu, un ieplānojiet zobu pārbaudes un zobu higienista apmeklējumu vismaz divas reizes gadā. Zvaniet savam zobārstam, ja smaganas asiņo vai izskatās sarkanas vai pietūkušas. “Aptiekā iegādājamas ārstnieciskas zobu pastas, kas īpaši paredzētas smaganu veselībai un satur vismaz 1450 ppm (fluora vienības). Paradontozes gadījumā var izmantot arī mutes skalojamos līdzekļus, kuru sastāvā ir hlorheksidīna diglukonāts 0,06% un nātrija flourīds 0,0553% (250 ppm floura vienības). Iegādājieties zobu suku ar maigiem sariņiem (soft vai extra soft) un mainiet tās regulāri!” aicina farmaceoite.

Pievērsiet uzmanību savām pēdām

Augsts cukura līmenis asinīs var samazināt asins plūsmu ekstremitātēs un bojāt pēdu nervus. Neārstēti pušumi un tulznas var izraisīt nopietnas infekcijas. Uz diabēta fona tas viss var izraisīt sāpes, tirpšanu vai jutības zudumu pēdās.

Lai novērstu pēdu problēmas:

katru dienu mazgājiet kājas remdenā ūdenī. Izvairieties no kāju mērcēšanas, jo tas var padarīt ādu sausu;

rūpīgi nosusiniet kājas, īpaši pirkstu starpas;

mitriniet pēdu un potīšu ādu ar krēmu, losjonu vai vazelīnu. Pētījumos pierādīts, ka diabēta pēda zaudē nevis taukus, bet gan ūdeni, tāpēc primāri ieteicams līdzeklis ar urīnvielu. Tā veicina ūdens piesaisti ādas raga slānī. Nelietojiet eļļas vai krēmus starp pirkstiem — papildu mitrums var izraisīt infekciju. Līdzekļus pēdu kopšanai iegādājieties aptiekā un lūdziet padomu farmaceitam;

ik dienu pārbaudiet, vai uz pēdām nav ādas sabiezējumu, tulznas, čūlas, apsārtuma vai pietūkuma;

konsultējieties ar speciālistu, ja ir sāpes vai cits pēdas bojājums, kas neizzūd vai nesadzīst dažu dienu laikā. Ja uz pēdas ir čūla, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu;

nestaigājiet basām kājām;

uzmanieties no ādas un nagu sēnīšu infekcijas. Vispirms jādodas pie speciālista – dermatologa, podologa, kas nozīmē atbilstošu terapiju. Aptiekā var iegādāties krēmus, kas paredzēti ādas sēnītei un satur klotrimazolu, naftifīnu hidrohlorīdu, terbinafīnu. Naga sēnīšu gadījumā piemērota būs nagu speciālā laka, kas satur ciklopiroksu vai terbinafīnu.

Apsveriet aspirīna lietošanu

Ja jums ir diabēts un citi kardiovaskulāri riska faktori, piemēram, smēķējat vai ir augsts asinsspiediens, ārsts var ieteikt katru dienu lietot aspirīnu nelielās devās, lai palīdzētu samazināt infarkta un insulta risku. Jautājiet ārstam vai šāda terapija jums ir piemērota, tostarp, kāda deva būtu jālieto.

Atsakieties no alkohola pilnībā vai ievērojiet mērenību, to lietojot

Alkohols var izraisīt augstu vai zemu cukura līmeni asinīs atkarībā no tā, cik daudz dzerat un vai ēdat vienlaikus. Ja nolemiet svētku reizē iedzert kādu glāzi, dariet to ar mēru, kas nozīmē ne vairāk kā vienu dzēriena devu dienā sievietēm un divas – vīriešiem.

Ja dzeriet, tad tikai maltītes vai uzkodu laikā un neaizmirstiet ikdienas kaloriju skaitā iekļaut kalorijas no jebkura alkohola malka. Tāpat ņemiet vērā, ka alkohols, pat labu brīdi pēc lietošanas, var pazemināt cukura līmeni asinīs, īpaši cilvēkiem, kuri lieto insulīnu.

Uztveriet stresu nopietni

Ja esat stresa stāvoklī, ir viegli atstāt novārtā savu parasto diabēta aprūpes rutīnu. Lai pārvaldītu stresu, definējiet robežas, prioritāros uzdevumus, apgūstiet relaksācijas paņēmienus un pietiekami daudz guliet. “Diabēta kontrole ir darbs, taču ne slogs, ja gribat ilgu, veselīgu mūžu. Ja esat gatavs darīt savu daļu, diabēts netraucēs aktīvai, veselīgai dzīvei,” atzīst medicīnas zinātņu doktore Indra Štelmane.

„Mēness aptieka” ir farmācijas nozarē mīlētākais un kvalitatīvākais zīmols Latvijā. Iedzīvotāju aptaujā, izmantojot īpašu starptautiski atzītu metodoloģiju, 2023. gadā Latvijas mīlētāko zīmolu TOP, „Mēness aptieka” 11. reizi pētījuma laikā ieguvusi pirmo vietu farmācijas nozarē.

„Mēness aptieka” ir klientam draudzīgs uzņēmums un ir saņēmusi starptautisku apliecinājumu klientu drauga statusam – Customers’ Friend – Superior Excellence”/ “Customers’ Friend – Because it’s you we care about”, ko piešķir sertifikācijas uzņēmums ICERTIAS.

„Mēness aptieka” ir ilgtspējīgākais zīmols farmācijas nozarē Latvijā. Par to liecina jaunākie 2022. gada Eiropas Ilgtspējīgu zīmolu indeksa (Sustainable Brand Index) rezultāti. „Mēness aptiekai” kā visā Latvijā pieejamam aptiekas zīmolam ilgtspēja iedzīvotāju vērtējumā ir būtisks rādītājs.

“Mēness aptieka” 2022. un 2023. gadā ir saņēmusi starptautiskās programmas Best Places To Work (“Labākās darbavietas”) sertifikātu, ko piešķir par darbinieku labsajūtas rādītājiem uzņēmumā.

Raksta sagatavošanai izmantoti Meijo klīnikas medicīnas vietnes materiāli.