Sabiedrība neizpratnē, kāpēc Daugavpils mērs Elksniņš vēl nav atstādināts: "Tam bija jābūt izdarītam jau vakar"







Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP) aicina drošības iestādes pievērst uzmanību notiekošajam Daugavpilī un mēra Andreja Elksniņa (S) rīcībai, aģentūru LETA informēja ministra padomnieks Miks Strazdiņš.

Ministrs aicina īpašu uzmanību pievērst Elksniņa rīcībai, kas saistīta ar, iespējams, apzinātu vēlmi mākslīgi veidot vai pat jau uzturēt etnisko spriedzi Daugavpilī un kopumā Latvijā.

Daugavpils mērs šodien pašvaldības mājaslapā un savā “Facebook” kontā nopublicējis informāciju, ka Daugavpils atkārtoti vērsusies Satversmes tiesā ar pieteikumu, kurā apstrīd padomju okupāciju slavinošo pieminekļu demontāžu. [..]

“Ja Daugavpils dome vai tās priekšsēdētājs sabotēs likuma izpildi, tādējādi netieši atbalstot padomju režīma pastrādāto noziegumu slavināšanu un vēršoties pret Latvijas nacionālajām drošības interesēm, ne mirkli nevilcināšos izmantot savas likumā paredzētās tiesības rosināt domes un priekšsēdētāja atlaišanu,” saka ministrs.

Kāda tvitera lietotāja nesaprot, kāpēc Elksniņš vēl nav atbrīvots no amata, viņasprāt, “tam bija jābūt izdarītam jau vakar”, cits piekrīt, piebilstot, ka “nav ko ampelēties ar to Elksniņu un viņa stulbībām”. Vēl kāda priecātos, ja Daugavpils domi atlaistu “pašreizējā valdība, izbeidzot vienreiz to visu vilkt garumā”.

Ministram atbalstu paudusi folkloras pētniece, rakstniece Māra Treiberga.

Rīcību sagaidīt nevar Diāna Tunte.

Šis tas nav tapis skaidrs laikraksta “Rīgas Apriņķa Avīze” žurnālistei Unai Griškevičai.

Savas domas izteicis zvērināts advokāts Mārtiņš Grīnbergs.

To, kā lēmumi šādos gadījumos būtu jārealizē, uzsvēris ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).

