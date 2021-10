Sācies pirmais mājsēdes vakars

FOTO: Sācies pirmais mājsēdes vakars. Kas jāievēro iedzīvotājiem? Ieteikt







Sācies pirmais mājsēdes vakars, kad no plkst.20 līdz 5 no rīta dzīvesvietu nakts laikā varēs pamest tikai pamatotas nepieciešamības gadījumos, paredz Ministru kabineta apstiprinātie grozījumi ārkārtējās situācijas rīkojumā.

Grozījumi rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” paredz, ka jebkurai personai būs aizliegums naktī no plkst.20 līdz 5 pārvietoties, ja cilvēks nevarēs uzrādīt aizpildītu apliecinājumu un personu apliecinošu dokumentu, kas ir pieejams Valsts policijas mājaslapā.

Pašapliecinājumu var aizpildīt rakstiski brīvā formā, proti, drukātā formātā gan uz mājaslapā norādīta veidlapas parauga, gan pēc minētā piemēra uz baltas lapas, vai elektroniski savā viedierīcē.

Izņēmumi tiks attiecināti uz personām, kuras dodas uz darba vai dienesta vietu vai no tās, vai veic darba vai dienesta pienākumus, kuras pārvietojas, lai saņemtu psiholoģisko atbalstu, ārstniecības pakalpojumus, tai skaitā vakcinācijas pret Covid-19 infekciju, vai dzīvnieku veterinārmedicīniskajai aprūpi, vai veiktu diennakts aptiekas apmeklējumu.

Tāpat naktī pārvietoties ārā drīkstēs personas, kam nepieciešama nokļūšanai līdz pasažieru pārvadājumu sniegšanas vietai lidostā, ostā, dzelzceļa stacijā vai autoostā vai no tām. Gadījumā, ja cilvēkam mājsēdes laikā uz lidostu jādodas pakaļ ieceļotājam, tad jābūt līdzi aizpildītam pašapliecinājumam, personu apliecinošam dokumentam, kā arī ieceļotāja lidmašīnas biļetes kopijai.

Minēto izņēmumu gadījumā būs jāaizpilda apliecinājums, kurā persona norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas atstāšanas iemeslu un laiku, darbavietas nosaukumu, adresi un darba devēja vai tās nozīmētas kontaktpersonas tālruņa numuru.

Tāpat laika posmā no plkst.20 līdz plkst.5 pakalpojumus varēs sniegt taksometri, komercpārvadājumu nodrošinātāji ar vieglo automobili, kā arī ēdiena piegādātāji.

Ar grozījumiem noteikts arī, ka ar privāto transportlīdzekli atļauts pārvietoties vienlaikus tikai vienas mājsaimniecības locekļiem vai divām personām, kuras nav vienas mājsaimniecības locekļi. Pavadot nepilngadīgu bērnu vai personu, kurai nepieciešama asistenta palīdzība, vai kurai ir objektīvas grūtības vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, privātajā transportlīdzeklī atļauts pārvietoties līdz trim personām no vairākām mājsaimniecībām.

Vienlaikus iepriekš minētais ierobežojums neattiecas uz darbiniekiem, kas nodarbināti sabiedrībai kritiski svarīgās nozarēs, piemēram, ārstniecības personas, drošības un glābšanas dienestu darbinieki, aizsardzības, ārlietu un iekšlietu resora, Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas, kuras nodrošina iestādes darbības nepārtrauktību, Pārtikas un Veterinārā dienesta Robežkontroles departamenta inspektori, plašsaziņas līdzekļu darbinieki) un pilda darba pienākumus vienā struktūrvienībā, norīkojumā, maiņā vai citā kolektīvā, savstarpēji kontaktējoties, un izmanto vienu transportlīdzekli, lai dotos uz darba vietu un atgrieztos no tās un visas transporta līdzeklī esošās personas lieto sejas maskas.

Tāpat, kā aģentūrai LETA skaidroja Valsts policijā, izņēmumi par mājsēdes neievērošanu tiks izdarīti arī uz mājdzīvnieku īslaicīgām pastaigām savas dzīvesvietas tuvumā.

Valsts policija īpaši stingro Covid-19 ierobežojumu kontrolē iesaistīs vērienīgus spēkus, tostarp, zemessargus, ceturtdien žurnālistiem pastāstīja Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.

Policija savus spēkus ierobežojumu kontrolei ir saplānojusi sadarbībā ar partneriem – pašvaldības policijām un Valsts robežsardzi. Tāpat palīdzību sniegšot zemessargi. Rīgā, piemēram, vien kontroles pasākumos būšot iesaistīti vairāki simti policistu. Policija savā darbā izmantos līdz šim izmantotās metodes, “zibakcijas” jeb masveida pārbaudes.

Par Covid-19 ierobežojumu neievērošanu fiziskai personai var piemērot administratīvo sodu no 10 līdz 2000 eiro, bet juridiskajai personai – no 140 līdz 5000 eiro. Šāds regulējums ir spēkā arī no ceturtdienas līdz 15.novembrim.

Latvijā “lokdauns” līdz 15.novembrim ieviests saistībā ar lielo slimnīcu pārslodzi Covid-19 pandēmijas laikā.