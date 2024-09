Ilustratīvs attēls Foto no Pixabay.com

“Šāda tuvošanās notiek vidēji reizi 10 gados.” 15. septembrī Zemei pietuvosies divu futbola laukumu liels asteroīds Ieteikt







Kā informē medijs “Nypost.com“, septembrī Zemei pietuvosies divu futbola laukumu liels asteroīds.

Reklāma Reklāma

Zinātnieki uzskata, ka šāda tuvošanās notiek vidēji reizi 10 gados.

Pēc dažām nedēļām astronomi varēs vērot asteroīdu “2024 ON”, kas garām Zemei aizlidos astronomiski tuvu, bet tomēr drošā attālumā, liecina projekta “Virtual Telescope” dati, raksta “New York Post”.

Asteroīds, kura platums ir vismaz 220 metri, kas atbilst divu futbola laukumu garumam, būs redzams no Ziemeļu puslodes. Tāpat tika ziņots, ka asteroīds Zemei garām ies aptuveni viena miljona kilometru attālumā, kas ir aptuveni 2,6 reizes lielāks par attālumu starp Zemi un Mēnesi, un šķērsos to no tuva, bet droša attāluma.

Virtuālā teleskopa projekts ziņo, ka šāda tuvošanās notiek vidēji reizi 10 gados. Tā tuvošanos būs iespējams vērot 15. septembrī plkst. 14.30 pēc Austrumeiropas laika, izmantojot Virtuālā teleskopa tiešsaistes pārraidi.

“Asteroīdi ir iežu fragmenti, kas palikuši pēc Saules sistēmas veidošanās pirms 4,6 miljardiem gadu,” atgādina NASA.