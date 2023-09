Septiņus gadus pēc misijas uzsākšanas ASV Jūtas tuksnesī svētdien nosēdās ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa pārvaldes (NASA) kapsula ar paraugiem no asteroīda.

Kapsulu ar paraugiem uz Zemi palaida NASA zonde “OSIRIS-REx”.

NASA lēš, ka paraugs, kas 2020.gadā tika ņemts no asteroīda “Bennu”, satur aptuveni 250 gramus materiāla, kas ir krietni vairāk nekā divos iepriekšējos asteroīdu paraugos, ko atveda Japānas misijas.

“OSIRIS-REx” 2020.gada oktobrī pēc četru gadu lidojuma nosēdās uz asteroīda “Bennu”, kur tā savāca akmeņu un putekļu paraugus.

Zonde bija saskarsmē ar asteroīda virsmu tikai dažas sekundes, veicot tā saukto “Touch-And-Go” (TAG) manevru.

After a journey of nearly 3.9 billion miles, the #OSIRISREx asteroid sample return capsule is back on Earth. Teams perform the initial safety assessment—the first persons to come into contact with this hardware since it was on the other side of the solar system. pic.twitter.com/KVDWiovago

— NASA (@NASA) September 24, 2023