Šāds lēmums Krievijai varētu būt liktenīgs: Slaidiņš spriež, vai Putins varētu pieļaut vēl vienu ļoti smagu kļūdu
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš komentēja Baltijas drošības situāciju un iespējamos Krievijas draudus reģionam.
Runājot par Baltijas drošību, Slaidiņš norāda uz jaunās NATO komandstruktūras nozīmi. Tās ietvaros Vācijas–Nīderlandes korpuss uzņemsies pilnu atbildību par Latvijas un Igaunijas aizsardzību.
Vienlaikus, kā uzsver Slaidiņš, joprojām tiek apspriests jautājums, vai Krievijas prezidents Vladimirs Putins varētu riskēt ar uzbrukumu Baltijas valstīm. Ukrainas pusē, kas seko līdzi Krievijas rīcībai, šādu iespēju pilnībā neizslēdz.
Slaidiņš skaidro, ka galvenais arguments ir Putina līdzšinējā rīcība kopš 2014. gada. Krievijas vadība jau vairākkārt pieņēmusi stratēģiski kļūdainus lēmumus, kuru sekas pašai Maskavai izrādījušās smagas. Tāpēc nevar pilnībā izslēgt, ka Kremlis varētu pieļaut vēl vienu kļūdainu aprēķinu. Šāds lēmums Krievijai varētu būt liktenīgs.
Vērtējot Krievijas spējas, Slaidiņš norāda, ka militārie analītiķi un neatkarīgie novērotāji parasti skatās uz spēku samēru un secina – Krievijai nebūtu izdevīgi stāties pretī NATO. Tomēr jautājums ir par to, kādu informāciju saņem pats Putins un kā tā tiek interpretēta Kremlī.
Slaidiņš atgādina, ka pirms pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Krievijas vadība balstījās kļūdainos pieņēmumos – tostarp cerībā, ka Ukraina ātri sabruks un Krievijas spēki tiks sagaidīti bez nopietnas pretestības. Realitāte izrādījās pilnīgi pretēja.
Tāpēc, pēc Slaidiņa teiktā, vērtējot iespējamos draudus Baltijai, svarīgi ne tikai analizēt Krievijas militārās spējas, bet arī ņemt vērā Kremļa lēmumu pieņemšanas kvalitāti. Kļūdaini ziņojumi, pārliecība par savu pārākumu un atrautība no realitātes var padarīt Krievijas rīcību grūti prognozējamu.