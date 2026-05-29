“Tikai latviešu valodā!” Dombrava savā pirmajā darba dienā izdevis patriotisku rīkojumu 328
Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) savā pirmajā darba dienā izdevis pirmo rīkojumu par valsts valodas lietošanu darba vietā un pienākumu izpildē.
Dombrava paziņojumā medijiem norāda, ka Latvijā valsts valoda ir latviešu, un viņa pirmais rīkojums ir uzdot visiem iekšlietu sistēmā strādājošajiem darba pienākumu izpildē un savstarpējā saskarsmē ar iedzīvotājiem un kolēģiem lietot tikai un vienīgi valsts valodu.
Piektdienas vakarā Dombrava vēl vienā paziņojumā medijiem papildinājis, ka rīkojums izdots Iekšlietu ministrijas valsts sekretāram, Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu vadītājiem, kā arī Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniekam.
Ar šo lēmumu ministrs esot vēlējies uzsvērt valsts valodas nozīmi un apliecināt konsekventu pieeju tās lietošanas nodrošināšanai dienesta pienākumu izpildē.
Vienlaikus Dombrava norāda, ka Valsts valodas likums nosaka, ka valsts un pašvaldību iestādes, tiesas un tiesu sistēmai piederīgās iestādes, kā arī valsts vai pašvaldību uzņēmumi no personām pieņem un izskata dokumentus tikai valsts valodā, izņemot šajā likumā minētos gadījumus.
Proti, šie noteikumi neattiecas uz personu iesniegumiem policijas un ārstniecības iestādēm, glābšanas dienestiem un citām iestādēm steidzamos medicīniskās palīdzības izsaukuma gadījumos, noziegumu izdarīšanas vai citu likumpārkāpumu gadījumos, kā arī tad, kad tiek izsaukta neatliekamā palīdzība ugunsgrēka, avārijas vai citos nelaimes gadījumos.
Attiecībā uz kontroles pasākumiem konkrētajās iestādēs par rīkojumu izpildes nodrošināšanu ikdienā parasti atbild iestāžu vadītāji un tiešie priekšnieki, kuri organizē iekšējo darba kārtību un uzrauga amata pienākumu izpildi.
LETA jau ziņoja, ka Saeima ceturtdien apstiprināja jauno valdību, kuru vadīs Andris Kulbergs (AS).
Jauno valdību veido “Apvienotais saraksts” (AS), Nacionālā apvienība (NA), “Jaunā vienotība” (JV) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).