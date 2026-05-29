Soctīklos cilvēki sašutuši, ka Jelgavas slimnīcā tiks slēgta bērnu nodaļa. Arī atsevišķi Jelgavas domes opozīcijas deputāti pauž bažas par šo ieceri, tikmēr ne Veselības ministrijā (VM), ne Jelgavas domē un slimnīcā skaidru atbildi par nodaļas nākotni nesniedz.
“Man prātā nesaliekas doma par to, ka Jelgavas slimnīcā vēlas likvidēt bērnu nodaļu! Valdības vīri, vai Jums prāts? Ko darāt, ar kuru ķermeņa daļu domājat? 60 tūkstošu iedzīvotāju pilsētā palikt bez bērnu nodaļas? Rīga stāvgrūdām pilna, stundām jāgaida pie ārsta. Kas notiek šai valstī? Vai tikai aizsardzībai nauda jāvirza? Varat taisīt žogus un pļavā zobus cik gribi, pa gaisu atlido. Šķiet , bezmērķīgi tērē naudu. Jelgavas slimnīcā būt bērnu nodaļai. un Dobeli arī nedrīkst likvidēt. Cilvēki, būsim vienoti un cīnīsimies pret stulbām idejā,” soctīklos raksta Rasma Urtāne.
Komentāros cilvēki pauž bažas, ka bērnu ārstēšana tiks vēl vairāk centralizēta Rīgā, kur rindas jau šobrīd esot garas. Daudzi atgādina, ka Jelgavas slimnīcas bērnu nodaļa ģimenēm bijusi būtisks atbalsts akūtās situācijās.
“Piekrītu, tas ir neprāts likvidēt bērnu nodaļu. Kurš gudrais to izdomāja?” vaicā kāda komentētāja.
Citi norāda, ka līdzīga situācija jau piedzīvota Dobelē, kur bērnu nodaļas vairs nav, un vecākiem bērni jāved uz Jelgavu. Tāpēc jelgavnieki baidās, ka, ja nodaļu slēgs arī tur, daudziem vienīgā iespēja būs doties uz Rīgu.
Sociālajos tīklos izskan arī aicinājumi iedzīvotājiem būt vienotiem un nepieļaut šādu lēmumu. Daļa komentētāju kritizē Veselības ministriju un valdību, uzskatot, ka reģionu veselības aprūpe tiek vājināta.
Diskusija turpina vērsties plašumā, un daudzi jelgavnieki cer sagaidīt skaidrojumu, kāpēc šādas pārmaiņas tiek apsvērtas un kas notiks ar bērnu veselības aprūpi reģionā.
LA.LV sazinājās ar Jelgavas slimnīcas vadītāju Rinaldu Muciņu, kurš atbildēja, ka “Šobrīd ir tikai šāds Veselības ministrijas priekšlikums tiek apspriests un šis ir tikai viens no iespējamiem risinājumiem.
Iemesls diskusijai ir, Veselības ministrija ir nodevusi sabiedriskajai apspriešanai noteikumu projektu Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos, kuros nav paredzēta 24/7 stacionārā palīdzība bērniem Jelgavā no 2028. gada.
Noteikumi šobrīd vēl ir publiskajā apspriešanā, un nekādi galīgi lēmumi šajā jautājumā nav pieņemti. Vienlaikus šis jautājums tiek skatīts kā viens no iespējamajiem nākotnes scenārijiem – šāds priekšlikums ir izteikts no Veselības ministrijas puses.
Ko tas nozīmēs jelgavniekiem, vai būs jābrauc uz Rīgu? Tā būs tuvākā iespēja saņemt palīdzību?
Nē! Neatkarīgi no iespējamā attīstības scenārija, nākamajā gadā Jelgavas pilsētas slimnīcā ir plānots saglabāt neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamību bērniem, attīstīt ambulatoro pakalpojumu pieejamību, kā arī sadarboties ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu, lai nodrošinātu kvalitatīva pakalpojuma pieejamību ikvienam bērnam.
Pat, ja Nacionālais veselības dienests patrauks 24/7 stacionēšanas finansēšanu bērnu medicīniskā aprūpe Jelgavā netiks pārtraukta – un no mūsu viedokļa tā var tikt organizēta šādi:
a) Neatliekamā palīdzība uz vietas
Slimnīcā turpinās darboties Neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļa 24/7 režīmā. Bērni akūtās situācijās tika pieņemti, izmeklēti un stabilizēti turpat uz vietas observācijas gultās, līdz lēmuma pieņemšanai par tālāku stacionēšanu tuvākajā Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā vai ārstniecības turpināšanu dienas stacionārā vai ambulatori.
b) Dienas stacionārs
Darbojas šobrīd un var tikt vai paplašināts dienas stacionārs, kur bērni saņem:
ārsta (pediatra) konsultācijas,
izmeklējumus,
terapiju (piemēram, infūzijas, inhalācijas)
Tas darbojas noteiktā darba laikā, un ir piemērots gadījumiem, kad nav vajadzīga diennakts hospitalizācija.
c) Smagāku gadījumu novirzīšana uz Rīgu
Ja bērnam nepieciešama diennakts stacionāra aprūpe vai specializēta palīdzība, viņu nogādā vai nosūta uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu Rīgā.
d) NMPD iesaiste
Akūtos gadījumos vecāki var izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, kas izvērtē situāciju un, ja vajadzīgs, bērnu nogādā piemērotā ārstniecības iestādē. Organizācijas veids un apjoms atkarīgs no pieejamiem finanšu resursiem šo pakalpojumu samaksai.
Abu Meri: Jelgavā bērnu gultām ir jābūt, tomēr, iespējams, mazākā apjomā nekā patlaban
Runājot par Jelgavas slimnīcu, veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) aģentūrai LETA pauda, ka sarunas par speciālistu pieejamību vēl notiek ar vairākām slimnīcām. Pediatrijas jomā metodiskais vadības centrs vērtējot kvalitāti un speciālistu pieejamību, kā arī kopā ar ministriju skatot pakalpojumu karti.
Ministrs uzsvēra, ka Jelgavā bērnu gultām ir jābūt, tomēr, iespējams, mazākā apjomā nekā patlaban, jo slodze neesot tik liela un daļa pacientu dodas uz Rīgu. Vienlaikus Jelgavā jābūt dežūrārstu nodrošinājumam un pieejamai neatliekamajai palīdzībai bērniem. Ministrs arī apgalvoja, ka šajā jautājumā nav tā, ka kāds lēmums tiek pieņemts ar varu vai tā, ka to nevarētu pārskatīt.
Ņemot vērā diskusijas publiskajā telpā, jautājums par slimnīcu pēc opozīcijas ierosinājuma bija iekļauts arī Jelgavas domes sēdes darba kārtībā.
“Šobrīd nav runa par bērnu nodaļas likvidāciju, nekādā gadījumā,” sēdē pauda domes priekšsēdētāja vietnieks sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu programmā Aigars Rublis (JV), piebilstot, ka to viņam ir apliecinājis arī veselības ministrs.
Taču VM uz Bērnu nodaļu Jelgavas slimnīcā “skatās kā uz nodaļu, kas varētu strādāt nedaudz citādākā formā, un viņu arguments saistīts ar speciālistu pieejamību”, stāstīja Rublis. Viņš apgalvoja, ka “sarunas ir atvērtas”, nekādi lēmumi vēl nav pieņemti, vienlaikus atzīstot, ka “runa iet par reorganizāciju”.
Domes vadība solīja aizstāvēt pacientu intereses, nosūtot savu viedokli par grozījumiem veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas kārtībā.