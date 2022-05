Ilustratīvs foto. Foto: Edijs Pālens/LETA

Noziegums, ko palīdzēja atklāt bērni, noziedzniekam rezultējas 15 gadu cietumsodā







Artis Drēziņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Rīgas rajona tiesa Jurijam Kukeļam piesprieda 15 gadu cietumsodu. Par šo noziegumu, kad viens cilvēks no zema sociāla slāņa nogalina tādu pašu bēdubrāli, varētu arī nerakstīt, ja ne notikušā apstākļi. Noziegumu atklāja, pateicoties nevienaldzīgiem un vērīgiem lieciniekiem, tajā skaitā vairākiem bērniem, no dažādiem skatpunktiem. Paša apsūdzētā liecību maiņa, procesa vilkšana garumā neattaisnojās – tas lika tiesnesei Ilonai Ozoliņai-Kļaviņai būt bargai.

Oficiālā apsūdzība: 2020. gada 4. augustā četros pēcpusdienā Saulkrastos Sīļu ielas galā pie šosejas A1 Kukeļs sastrīdējās ar Sergeju un ar trulu priekšmetu ne mazāk kā trīs reizes saspieda viņa kaklu, kā rezultātā Sergejs nomira. Tiesā Kukeļs savu vainu neatzina, sakot, ka slepkavību izdarījis kāds cits, viņam nepazīstams vīrietis, ko viņš sīki aprakstīja. Policija šo vīrieti neatrada, arī daudzie liecinieki viņu nebija redzējuši. To, ka pirms tiesas atzinis vainu, Kukeļs norakstīja uz policijas un prokuratūras izdarīto spiedienu un savu zemo izglītības līmeni (sešas klases). Savukārt liecinieki, viņaprāt, esot policijas iebaidīti, tāpēc neko nesakot par trešo vīrieti.

4. augustā brokastu vietā Kukeļs izdzēris pudelīti odekolona. Vajadzējis vēl. Uzmeklējis Sergeju un abi nolēmuši ar ķerru aizvest un nodot nesen savāktos metāllūžņus kādam pazīstamam cilvēkam (šis cilvēks tiesā to apstiprināja). Par nodoto mantu abi saņēmuši trīs pudeles ar ļergu. Uzreiz katrs izdzēris pa pudelei, bet trešo ielikuši ķerrā. To stūmis Sergejs līdz brīdim, kad tas viņam apnicis un viņš ķerru nosviedis malā. Tas sadusmojis Kukeļu – ļergas pudele taču varēja saplīst! –, un viņš nolēmis Sergeju pārmācīt. Tā bija Kukeļa versija pirms tiesas. Pēc aizturēšanas viņam konstatēja 3,3 promiles alkohola.

Rita tajā dienā gājusi kopā ar meitu pa taciņu gar Ķīšupi, kad netālu no tilta pamanījušas divus vīriešus. Viens (Kukeļs) sēdējis uz otra (Sergeja). Sergeja galva bijusi nedabiski noliekusies ar zilu kaklu. Pagājušas garām burtiski metra attālumā. Kukeļs, iekams nebija pamanījis nācējas, nekliedzis, bijis kluss. Kad pamanījis sievietes, sācis kliegt uz guļošo biedru un licis celties augšā. Tas Ritai liek domāt, ka viņš mēģinājis novērst uzmanību no notikušā. Kad bijušas pagājušas nostāk, piezvanījusi policijai. Ritas meitai licies, ka guļošais vīrietis ir pusnemaņā, gribējis ko teikt, bet nav varējis.

Abus vīriešus dažādos brīžos bija redzējuši vairāki pusaudži, kuriem pie tiltiņa bija sarunāta tikšanās. Bijusi karsta diena, bet zem tilta ēna un vēsāks. Kāds gājis kājām, cits braucis ar velosipēdu, cits – ar motorolleru, visi redzējuši tikai šos vīriešus: gan pirms konflikta, gan pēc tā, viens no pusaudžiem pat nofilmējis abus vīriešus ar mobilo telefonu un vēlāk ierakstu iesniedzis policijai. Kukeļs ar vienu no pusaudžiem gribējis uzsākt sarunu, taču ticis ignorēts. Viena no meitenēm, dodoties pa taciņu, redzējusi arī brīdi, kad abi bijuši krūmājos un izskatījušies piedzērušies un kaut ko meklējuši. Kad pēc brīža ar velosipēdu braukusi pāri tiltam, meitene manījusi, ka Kukeļs uzkāpj Sergejam uz vēdera un krūtīm: pirmais kaut ko bļāvis, otrs – murminājis. Pusaudži liecināja arī tiesā un visi noliedza, ka bijis kāds trešais, kā minēja Kukeļs, kāds Gunvaldis, kurš esot bērnus iebaidījis, lai neliecinot par viņu.

Pašvaldības policists Pauls Stepiņš, kurš ātri atsteidzies uz notikuma vietu, stāstīja, ka viņam pretim nācis piedzēries Kukeļs basām kājām, kurš atzinies, ka sitis Sergeju, bet neticējis, ka nositis. Sergejs jau bija miris.

Tiesa arī nosprieda, ka Kukeļam būs jāsedz Sergeja māsai 500 eiro materiālie izdevumi un jāmaksā 5000 eiro par morālām ciešanām. Kā tiesā liecināja māsa, viņa ir invalīde un dzīvojusi kopā ar brāli privātmājā katrs savā stāvā. Viņa bijusi “galva”, brālis – “rokas”, kas darījušas praktiskās lietas. Brālim 4. augusta rītā bijis jāsalasa āboli. Kad pusdienlaikā atbraukusi no aptiekas, āboli bijuši salasīti un brālis aizgājis. Kukeļu zinājusi, bet ar brāli bijusi noruna: nevienu mājās nevest, satiecies, ar ko gribi, ārpus sētas. Ziemā brālis nedzēris, jo māsa savākusi viņa naudu un kontrolējusi, siltajos mēnešus tas bijis grūtāk.