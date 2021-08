Foto: Lita Krone/LETA

Sāk kriminālprocesu par Meroni iespējamām nelikumīgām darbībām, pārvaldot Lemberga mantu







Valsts policijas (VP) Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldē (ONAP) sākts kriminālprocess par Rūdolfa Meroni rīcību, pārvaldot apsūdzētā bijušā Ventspils mēra Aivara Lemberga (“Latvijai un Ventspilij”) mantu, aģentūrai LETA apstiprināja VP pārstāve Simona Grāvīte.

Kriminālprocess sākts pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas blakuslēmumu, kurā informēja par Lemberga krimināllietā konstatētajiem apstākļiem.

Grāvīte informēja, ka par faktu ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 18.nodaļas. Šobrīd no plašākiem komentāriem policija atturas.

Tiesā aģentūrai LETA skaidroja, ka blakuslēmums netika pārsūdzēts, līdz ar to tiesa nosūtījusi blakuslēmumu VP.

Jau ziņots, ka Rīgas apgabaltiesa pērnā gada 17.augustā bija atcēlusi Meroni no Lemberga krimināllietā arestētās mantas glabāšanas. Tiesa Lemberga lietā konstatējusi apstākļus, kas liecina, ka nav izpildīts šīs tiesas pērna gada augusta lēmums, līdz ar ko VP būs jāizskata jautājums pret Meroni par Krimināllikuma 296.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

















































Minētā panta pirmā daļa paredz, ka par tiesas nolēmuma neizpildīšanu vai izpildes kavēšanu var piemērot īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu, vai naudas sodu.

Pērn 17.augustā tiesa pieņēma lēmumu mainīt glabātāju arestētajai mantai, jo bija saņemtas ziņas par to, ka pret Meroni jau bija sākts kriminālprocess par mantas izšķērdēšanu.

Tiesa toreiz nolēma mantu nodot glabāšanai Iekšlietu ministrijas pārziņā esošajai Nodrošinājuma valsts aģentūrai, taču tālākajā sarakstē aģentūrai radušās problēmas mantu pieņemt. Toreiz tika norādīts, ka mantas glabātājs atsakās šo mantu nodot.

Meroni tika iecelts par Lemberga mantas glabātāju tiesvedības laikā, taču bija saņēmis oponentu kritiku, ka viņš šo statusu izmantojis, lai pats gūtu ietekmi Ventspils tranzīta uzņēmumos.

Lembergs jau iepriekš vairākkārt bija sūdzējies par Meroni darbībām ar viņa arestētajiem aktīviem. Saistībā ar Meroni rīcību Valsts policijā arī ir ierosināts vismaz viens kriminālprocess.

Jau ziņots, ka Rīgas apgabaltiesa gada sākumā koruptīvos noziegumos apsūdzētajam Lembergam piesprieda piecu gadu cietumsodu, mantas konfiskāciju un 20 000 eiro sodu.

Lembergu pēc sprieduma nolasīšanas apcietināja tiesas zālē, jo tiesa lēma līdz šim spēkā esošos drošības līdzekļus atcelt. Cietumsoda izciešanas laikā tiesa gan nolēma ieskaitīt Lemberga atrašanos apcietinājumā un pavadīto laiku mājas arestā 2007. un 2008.gadā. Lembergs toreiz pēc aizturēšanas apcietinājumā atradās no 2007.gada 14.marta līdz 10.jūlijam, bet mājas arestā – no 10.jūlija līdz 2008.gada 22.februārim.

Vairāki lietas dalībnieki spriedumu ir pārsūdzējuši un to atkārtoti skatīs Rīgas apgabaltiesā citā tiesnešu sastāvā.

Lietā ir apvienoti divi kriminālprocesi, ko prokuratūra tiesai nodeva 2008.gada otrajā pusē.

Prokuratūrā aģentūru LETA iepriekš informēja, ka Ventspils mēram tiek uzturēta apsūdzība par SIA “Puses” 20% kapitāldaļu izspiešanu cietušajam Valentīnam Kokalim 20 275 eiro vērtībā un 26 kompānijas “Multinord AG” akciju izspiešanu cietušajam Aināram Gulbim 14 797 eiro vērtībā.

Tāpat Ventspils mērs apsūdzēts par 12 “Multinords AG” akciju izspiešanu Gulbim 7359 eiro vērtībā, kā arī 30 kompānijas “Ventk Company Limited” akciju izspiešanu Gulbim 17 672 eiro vērtībā.

Lembergs arī apsūdzēts par SIA “Lat Transnafta” 2130 kapitāla daļu izspiešanā no tās dalībniekiem – SIA “Man – Tess”, kompānijas “SWH Riga Zürich AG”, AS “Naftas Parks – 100”, AS “Banka Baltija” un Vladimira Krastiņa.

Ventspils mērs apsūdzēts par to, ka 1996.gadā viltoja dokumentu, kā arī 1996.gada otrā pusē kā Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs noformēja nepatiesu dokumentu.

Tāpat apsūdzība liecina, ka Aivars Lembergs personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, kā arī organizētā grupā ar Anriju Lembergu un Ansi Sormuli legalizēja noziedzīgi iegūtu mantu, tostarp finanšu līdzekļus – 6 996 118 eiro laikā no 1999.gada beigām līdz 2006.gada jūlijam.

Apsūdzība arī liecina, ka laikā no 1999.gada decembra līdz 2000.gada aprīlim Ventspils mērs, ar dēla Anrija un Sormuļa atbalstu, veicināja un neatļauti piedalījās mantiskā darījumā, proti, nodrošināja faktiski sev un bērniem piederošai kompānijai “Netherfin Financial Services B.V.” ienākumu peļņas procentu veidā no Ventspils brīvostas pārvaldes, kurā Ventspils mērs tajā laikā bija valdes priekšsēdētājs. Šādā veidā gūts mantisks labums – ne mazāk kā 802 413 eiro.

Tāpat laikā no 2003.gada janvāra līdz 2003.gada martam Ventspils mērs, ar citas iesaistītas personas atbalstu, veicināja un neatļauti piedalījās mantiskā darījumā, proti, nodrošināja faktiski sev un bērniem piederošai “Netherfin Financial Services B.V.” peļņas procentu no minētās Ventspils brīvostas pārvaldes. Peļņas procentu veidā Ventspils mērs ieguva ne mazāk kā 180 312 eiro.

Prokuratūras apsūdzība liecina, ka laikā no 1999.gada decembra līdz 2000.gada aprīlim Aivars Lembergs ļaunprātīgi izmantoja dienesta stāvokli mantkārīgā nolūkā, saistītu ar piedalīšanos neatļautā darījumā.

Laika periodā no 2003.gada janvāra mēneša līdz 2003.gada martam Ventspils mērs ļaunprātīgi izmantoja dienesta stāvokli mantkārīgā nolūkā, saistītu ar piedalīšanos neatļautā darījumā.

Apsūdzība liecina, ka Lembergs kā Ventspils pilsētas domes deputāts un Ventspils brīvostas valdes loceklis realizēja savas pilnvaras interešu konflikta situācijā, piedaloties kopumā 330 lēmumu pieņemšanā Ventspils pilsētas domēs un Ventspils brīvostas valdes sēdēs.

Tāpat Lembergam inkriminēta nepatiesu ziņu norādīšana amatpersonas deklarācijā deviņus gadus pēc kārtas, nenorādot par kapitāldaļu un akciju piederību 29 ārvalstīs reģistrētās kompānijās.