Skats no 2018. gada Dziesmu un deju svētku Noslēguma koncerta. Foto: Timurs Subhankulovs

Sāksies biļešu tirdzniecība uz Dziesmu un deju svētku pasākumiem Ieteikt







SIA “Biļešu paradīzes” tīmekļvietnē šodien plkst.10 sāksies biļešu tirdzniecība uz Dziesmu un deju svētku pasākumiem, informēja Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) pārstāve Linda Ertmane.

Biļetes no šodienas varēs iegādāties uz 15 pasākumiem – Garīgās mūzikas koncertu, diriģentu kora koncertu “Diriģents”, vietas tribīnē svētku gājiena laikā, svētku atklāšanas koncertu, vokālo ansambļu mūsdienu mūzikas koncertu “Skaņu portreti”, vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncertu “Dievs. Daba. Cilvēks”.

Tāpat biļetes varēs iegādāties uz bērnu un jauniešu vokālo ansambļu koncertu “Es vēlos sev ko pastāstīt”, pūtēju orķestru lielkoncertu “Laiks iet pāri” un pūtēju orķestru latviešu mūzikas koncertu “Partitūra svētkiem”, kokļu mūzikas lielkoncertu “Laika upe” un nakts koncertiem – “Gaismas dārzs” un “Nakts dziesma”, mazākumtautību kolektīvu koncertu “Saules dziesmas audeklā”, vokāli simfoniskās mūzikas koncertu “Šūpulis”, tautas tērpu skati “Mēnesnīcā” un tautas mūzikas koncertu “Trejdeviņi spēlmanīši”.

Biļešu tirdzniecība uz XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku pasākumiem pakāpeniski sāksies no šodienas, savukārt, biļetes iepriekšējā rezervācijā, tostarp kasēs, varēs izpirkt no 22.maija. Kopējais biļešu skaits uz svētku pasākumiem ir 174 000 biļešu, no kuriem 74% tiks nodoti publiskajai tirdzniecībai, 25% būs iepriekšējā rezervācijā un 1% tiks atvēlēts ielūgumiem. Biļešu cenas uz svētku pasākumiem būs amplitūdā no 5 līdz 100 eiro.

Paredzēts, ka no 17.maija pircējiem interneta tirdzniecībā būs pieejamas biļetes uz deju koncertiem: lielkoncertu “Balts” Arēnā Rīga un lieluzvedumu “Mūžīgais dzinējs” Daugavas stadionā, bet no 19.maija tirdzniecībā internetā būs pieejamas biļetes uz koru lielkoncertu “Tīrums. Dziesmas ceļš” un tā ģenerālmēģinājumu, noslēguma koncertu “Kopā Augšup” un tā ģenerālmēģinājumu, kā arī Sadziedāšanas nakti. LNKC pārstāve atzīmē, ka noslēguma koncerta biļešu īpašniekiem nav nepieciešams iegādāties atsevišķas biļetes.

No 22.maija biļetes, kas netiks izpirktas internetā, būs iespēja iegādāties arī kasēs, kā arī būs iespēja izpirkt biļetes iepriekšējā rezervācijā. Savukārt no 12.jūnija varēs izpirkt iepriekšējā rezervācijā pieteiktās biļetes, kas netiks izpirktas.

Vienā pirkuma reizē uz vienu pasākumu varēs iegādāties ne vairāk kā četras biļetes. Kopīgais vienā pirkumā nopērkamo biļešu skaits ir divdesmit. Visas iepriekšējā rezervācijā pieteiktās biļetes, kas netiks izpirktas, 12.jūnijā nonāks publiskajā tirdzniecībā. Daudzbērnu ģimenēm ar Latvijas Goda ģimenes apliecībām sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu tika nodrošināta iespēja pieteikties uz biļetēm iepriekšējā rezervācijā uz biļešu skaitu, kas lielāks par četri.

Iegādāties biļetes SIA “Biļešu paradīze” interneta sistēmā var no jebkuras viedierīces. Lai uzsāktu biļešu iegādi, nepieciešams pieslēgties savam esošajam profilam vai izveidot pircēja profilu, norādot savus datus. Tāpat ir jāizveido droša parole.

Pēc pieslēgšanās lietotāja profilam mājaslapā var izmantot meklētāju, tajā norādot vēlamo pasākumu. Jāizvēlas ieejas biļešu skaits vai jāatzīmē sēdvietas gadījumos, kad pieejams sēdvietu plāns. Jāieliek biļetes pirkuma grozā un jāveic apmaksa. Biļetes pēc veiksmīgas apmaksas varēs ielādēt sev ērtā veidā, kā arī tās tiks nosūtītas arī uz e-pastu, tāpat tās vienmēr būs pieejamas arī profila izdarītajos pirkumos.

Lai veiksmīgāk un ērtāk noritētu tirdzniecība interneta sistēmā, uz pasākumiem, kuros paredzama liela pircēju interese, tiks izveidota virtuāla rinda. Virtuālā rinda aktivizēsies attiecīgajam Dziesmu svētku pasākumam uzsākot tirdzniecību jeb plkst.10. Paredzēts, ka no plkst.10 lietotājam tiks piešķirts kārtas numurs un definēts aptuvenais gaidīšanas laiks līdz pirkuma uzsākšanai.