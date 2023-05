Publiskajai tirdzniecībai uz Dziesmu un deju svētkiem nodos 74% biļešu no to kopējā skaita

Skats no 2018. gada Dziesmu un deju svētku Noslēguma koncerta. Foto: Timurs Subhankulovs

Tirdzniecībā būs vairāk nekā 170 000 biļešu uz XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku maksas pasākumiem, aģentūru LETA informēja Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) pārstāve Linda Ertmane.

Biļešu tirdzniecība uz svētku pasākumiem pakāpeniski sāksies no 15.maija, savukārt biļetes iepriekšējā rezervācijā, tostarp kasēs, varēs izpirkt no 22.maija. Biļešu tirdzniecību nodrošinās SIA “Biļešu paradīze”.

Kopējais biļešu skaits uz svētku pasākumiem ir 174 000, no kuriem 74% tiks nodoti publiskajai tirdzniecībai, 25% būs iepriekšējā rezervācijā un 1% tiks atvēlēts ielūgumiem.

43 000 biļešu tiks pārdotas iepriekšējā rezervācijā, no kurām lielākā daļa – 79% – ir rezervēta svētku dalībniekiem, 12% daudzbērnu ģimenēm ar “Goda ģimenes karti”, 3% pašvaldībām, bet 6% pārējām grupām.

Mežaparka estrādes ietilpība ir 30 557 skatītāju sēdvietas. 91% no noslēguma koncerta “Kopā augšup” sēdvietu skaita nonāks publiskajā tirdzniecībā, 7% atvēlēti iepriekšējai rezervācijai un 2% ielūgumiem, savukārt uz trim deju lieluzveduma koncertiem “Mūžīgais dzinējs” koncertiem ir 31 362 sēdvietas, no kurām 77% nonāks publiskajā tirdzniecībā, 22% atvēlēti iepriekšējai rezervācijai, tai skaitā pašiem dalībniekiem, 1% tiks atvēlēts ielūgumiem. Deju lieluzveduma ģenerālmēģinājums pilnībā tiek atvēlēts koncerta dalībniekiem iepriekšējā rezervācijā.

Biļešu cenas uz svētku pasākumiem būs amplitūdā no pieciem līdz 100 eiro. Garīgās mūzikas koncerta biļešu cenas būs no 15 līdz 35 eiro, tautas lietišķās mākslas izstādes – pieci eiro. Gājiena laikā sēdvietas skatītāju tribīnēs maksās 25 eiro, savukārt ieeja svētku atklāšanas koncertā – 40 eiro.

Deju lielkoncerta “Balts” biļetes maksās no 20 līdz 70 eiro, diriģentu kora koncerta “Diriģents” – no 15 līdz 30 eiro, kokļu mūzikas nakts koncertu “Gaismas dārzs” un “Nakts dziesma” biļetes maksās no 12 līdz 20 eiro. Mazākumtautību kolektīvu koncerta “Saules dziesmu audeklā” biļetes maksās no 12 līdz 25 eiro, vokāli simfoniskās mūzikas koncerta “Šūpulis” – no 20 līdz 90 eiro.

Vokālo ansambļu mūsdienu mūzikas koncerta “Skaņu portreti” un vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncerta “Dievs. Daba. Cilvēks” biļetes maksās no 15 līdz 25 eiro, latviešu tautastērpu skates “Mēnesnīcā” – no 15 līdz 25 eiro, pūtēju orķestru koncerta “Laiks iet pāri” un Zaļumballes biļetes – desmit eiro, koru lielkoncerta “Tīrums. Dziesmas ceļš” ģenerālmēģinājuma – no 15 līdz 40 eiro, savukārt koru lielkoncerta “Tīrums. Dziesmas ceļš” – no 15 līdz 70 eiro.

Kokļu mūzikas lielkoncerta “Laika upe” biļetešu cenas būs no 15 līdz 25 eiro, pūtēju orķestru latviešu mūzikas koncerta “Partitūra svētkiem” – no 10 līdz 20 eiro, tautas mūzikas koncerta “Trejdeviņi spēlmanīši” – no 15 līdz 30 eiro, deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” – no 20 līdz 100 eiro, bērnu un jauniešu vokālo ansambļu koncerta “Es vēlos sev ko pastāstīt” – no 7 līdz 12 eiro, Noslēguma koncerta “Kopā Augšup” ģenerālmēģinājuma biļetes maksās no 15 līdz 45 eiro, Noslēguma koncerta “Kopā Augšup” – no 20 līdz 100 eiro, savukārt sadziedāšanās nakts biļetes maksās desmit eiro.

10% atlaide tiks piemērota Latvijas Goda ģimenes apliecības īpašniekiem, personām ar I, II vai III invaliditātes grupu un politiski represētajām personām, uzrādot atbilstošu apliecību.

No 15.maija biļetes internetā būs iespējams iegādāties uz 15 notikumiem: Garīgās mūzikas koncertu, diriģentu kora koncertu “Diriģents”, vietas tribīnē svētku gājiena laikā, svētku atklāšanas koncertu, vokālo ansambļu mūsdienu mūzikas koncertu “Skaņu portreti”, vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncertu “Dievs. Daba. Cilvēks”, bērnu un jauniešu vokālo ansambļu koncertu “Es vēlos sev ko pastāstīt”, pūtēju orķestru lielkoncertu “Laiks iet pāri” un pūtēju orķestru latviešu mūzikas koncertu “Partitūra svētkiem”, kokļu mūzikas lielkoncertu “Laika upe” un nakts koncertiem – “Gaismas dārzs” un “Nakts dziesma”, mazākumtautību kolektīvu koncertu “Saules dziesmas audeklā”, vokāli simfoniskās mūzikas koncertu “Šūpulis”, tautas tērpu skati “Mēnesnīcā” un tautas mūzikas koncertu “Trejdeviņi spēlmanīši”.

No 17.maija pircējiem interneta tirdzniecībā būs pieejamas biļetes uz deju koncertiem: lielkoncertu “Balts” Arēnā Rīga un lieluzvedumu “Mūžīgais dzinējs” Daugavas stadionā. Savukārt no 19.maija tirdzniecībā internetā būs pieejamas biļetes uz koru lielkoncertu “Tīrums” un tā ģenerālmēģinājumu, noslēguma koncertu “Kopā augšup” un tā ģenerālmēģinājumu, kā arī Sadziedāšanas nakti.

No 22.maija biļetes, kas netiks izpirktas internetā, būs iespēja iegādāties arī kasēs, kā arī būs iespēja izpirkt biļetes iepriekšējā rezervācijā.

No 12.jūnija varēs izpirkt iepriekšējā rezervācijā pieteiktās biļetes, kas netiks izpirktas.

Vienā pirkuma reizē uz vienu pasākumu varēs iegādāties ne vairāk kā četras biļetes. Kopīgais vienā pirkumā nopērkamo biļešu skaits ir divdesmit). Visas iepriekšējā rezervācijā pieteiktās biļetes, kas netiks izpirktas, 12.jūnijā nonāks publiskajā tirdzniecībā. Daudzbērnu ģimenēm ar Latvijas Goda ģimenes apliecībām sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu tika nodrošināta iespēja pieteikties uz biļetēm iepriekšējā rezervācijā uz biļešu skaitu, kas lielāks par četri.

XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki notiks no 30.jūnija līdz 9.jūlijam, Rīgā, to galvenais akcents būs Dziesmusvētku tradīcijas 150 gadu jubileja.

