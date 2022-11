Foto: LETA

Samazinās atļauto braukšanas ātrumu uz Dienvidu tilta Ieteikt







No šodienas līdz nākamā gada pavasarim uz Dienvidu tilta tiks samazināts atļautais braukšanas ātrums no 70 kilometriem stundā (km/h) uz 50 km/h, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinatore Lelde Rudzika.

Atļautā braukšanas ātruma samazināšana uz Dienvidu tilta ir ikgadējs pasākums, kura mērķis ir uz tilta estakādēm paaugstinot satiksmes drošību ziemas sezonā.

Braukšanas ātrums tiks samazināts posmā no Maskavas ielas uzbrauktuves līdz Lubānas ielai un pretējā tilta brauktuves pusē, no Lubānas ielas līdz uzbrauktuvei no Piedrujas ielas.

Pašvaldība aicina transportlīdzekļu vadītājus būt vērīgiem un sekot līdzi satiksmes organizācijas izmaiņām.