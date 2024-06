Alfa Bank. Foto. Scanpix. Aleksandr Gusev/SOPA Images via ZUMA Press Wire)

Sankciju un regulatoru bezdarbības defekts: Krievija iegūst miljardus vērto Alfa Bank. Gaidāmi tiesu darbi







“ABH Holdings S.A.” (ABHH), kura viens no mazākuma akcionāriem ir arī Latvijas pilsonis Pēteris Avens, bez atbilstošas kompensācijas ir zaudējis savus galvenos finanšu aktīvus, tostarp “Alfa-Bank Russia”. Bankas vērtība pārsniedz 7 miljardus ASV dolāru un zaudējumi radušies Kipras un Eiropas regulatoru bezdarbības dēļ. ABHH apsver iespēju vērsties pret Kipru tiesā, paziņojusi kompānija.

Pēc tam, kad Maskavas apgabala šķīrējtiesa 13.maijā apmierināja Krievijas Finanšu ministrijas prasības apturēt Kiprā bāzēto “ABH Financial Limited” un “Alfastrakhovanie Holdings Limited” korporatīvās tiesības attiecībā uz “Alfa Bank” un “Alfa Insurance”, Pēteri Avenu vairs nevar uzskatīt par ietekmīgu Krievijas uzņēmēju. Viņa īpašums šajā valstī faktiski ir konfiscēts. Kā Krievijas biznesa laikrakstam “Vedomosti” norādījis ABHH vadītājs Pāvels Nazarjans, holdingam netieši piederošie Krievijas aktīvi ir neatgriezeniski zaudēti, visticamāk, bez pienācīgas kompensācijas.

ABHH akcionāri ir Andrejs Kosogovs (40,9614%), Mihails Fridmans (32,8632%), Pēteris Avens (12,4018%), Itālijas komercbanku grupa “UniCredit” (9,9%) un ASV vēža izpētes fonds “The Mark Foundation for Cancer Research” (3,8736%). Savukārt ABHH lielākais aktīvs, kas holdingam netieši pieder ar Kipras uzņēmuma “ABH Financial Limited” (ABHF) starpniecību, ir “Alfa Bank Russia”. Līdz ar to savus aktīvus ABHH zaudējusi arī viena no lielākajām un ietekmīgākajām Eiropas komercbanku grupām “UniCredit” un starptautiski pazīstams vēža izpētes fonds no ASV. “UniCredit” darbojas Itālijā, Vācijā, Centrāleiropā un Austrumeiropā, un pērn bankas tīrā peļņa bija 8,6 miljardi eiro, kas ir par 50 % vairāk nekā 2022. gadā. Savukārt ASV fonda “The Mark Foundation for Cancer Research” galvenā darbības joma ir jaunas paaudzes revolucionāru vēža pētījumu paātrināšana. Fonds atbalsta plašu zinātnieku tīklu – no individuāliem pētniekiem līdz daudznozaru sadarbības komandām.

ABHH direktoru padomes loceklis Endrjū Baksters (Andrew Baxter) jau pagājušā gada maijā uzsvēra, ka kompānija plāno pilnībā izstāties no visa biznesa Krievijā – gan banku, gan apdrošināšanas. Pagājušā gada februārī tika uzsākts “Alfa Bank Russia” akciju pārdošanas darījums, kas, kā teikts kompānijas paziņojumā, “būtu ļāvis grupai atbrīvoties no Krievijas, vienlaikus saņemot kompensāciju par pilnu tirgus vērtību”.

Darījums bija jāapstiprina Kipras Finanšu ministrijai, taču, neraugoties uz ABHF vairākkārtējiem centieniem, kā arī sazināšanos ar Eiropas Komisiju un virkni ES dalībvalstu, vairāk kā piecpadsmit mēnešu laikā tas tā arī netika saņemts.

Kā pērn norādīja ABHH, tādējādi izveidojās paradoksāla situācija: lai gan ES noteikusi, ka Eiropas uzņēmumiem ir jāatsakās no saviem Krievijas aktīviem, kavēšanās ar nepieciešamo atļauju saņemšanu neļauj atsavināšanu īstenot.

Pāvels Nazarjans “Vedomosti” izteicies, ka ABHH radies nepārprotams iespaids, ka Kipras kavēšanās izsniegt atļauju bijusi apzināta. Ja Kipras atļauja būtu saņemta un Krievijas aktīvu pārdošana būtu notikusi, vienīgais atlikušais iemesls Pētera Avena un Mihaila Fridmana iekļaušanai Eiropas Savienības (ES) sankciju sarakstos būtu novērsts. ES Vispārējā tiesa šā gada 10.aprīlī atcēla ES Padomes lēmumu par Avenam un Fridmanam 2022.gada 28.februārī noteiktajām sankcijām un ABHH paziņojumā presei atzinīgi novērtēja šo nolēmumu, norādot, uzņēmums sagaida, ka “šis būs pirmais solis ceļā uz pilnīgu sankciju atcelšanu pret visām mūsu ieinteresētajām personām ES un citās jurisdikcijās”.