"Šantāžas draudus vēl dzirdēsim ne vienu reizi vien." Slaidiņš uzskaita, cik liels šogad ir Krievijas kodolieroču arsenāls







“Atgādināšu, ka krieviem ir tā saucamā atomtriāde – zeme, jūra, gaiss, un visas iespējas pielietot kodolieročus. Ir aprēķināts, bet varbūt tie skaitļi nav 100% precīzi, tomēr tuvu tam – uz 2024.gadu Krievijas kodolaresenālā atrodas 4380 kaujas galviņas. Tās ir gan stratēģiskās, gan arī taktiskās,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” zināja teikt NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, stāstot par kodolieroču arsenāla apmēru Krievijas bruņotajos spēkos.

“Kaujas dežūrā šobrīd ir ap 1710 kaujas galviņām. Tātad 870 ballistisko raķešu kaujas galviņas sauszemes palaišanas iekārtās, 640 kaujas galviņas zemūdens palaišanas iekārtās, un ap 200 kaujas galviņas lidmašīnu palaišanas iekārtās,” tā sīkāk skaidroja Slaidiņš par Krievijas armijas kodolieročiem. “Tātad zemūdenes, kas ir kaujas gatvībā – ir bruņotas, dodas arī dežūrās, atrodas kaut kur pasaules okeānos,” tā piebilda NBS majors par 1700 kaujas galviņām, kas tostarp atrodas zemūdeņu aprīkojumā.

Savukārt 1112 kaujas galviņas atrodas glabāšanā kopā ar 1558 taktiskajām kaujas galviņā, norādīja Slaidiņš. “Un 1200 ir paredzētas utilizēt, bet šobrīd pēc pirmās informācijas, kas ir, tās nav utilizētas, bet viņām termiņš, izskatās, ir jau beidzies. Vismaz Krievija iepriekš bija paziņojusi, ka grib viņas utilizēt, bet nav šobrīd ziņas, ka tas būtu noticis,” tā TV24 raidījumā sacīja eksperts.

Savukārt runājot par Krievijas jūras spēkiem, tad to rīcībā esot 12 atomzemūdenes. “Oficiāli. Ne visas ir darba kārtībā, bet, ja tā paskatās, tad katra šī atomzemūdene var nest 16 kodolraķetes,” norādīja Slaidiņš. Tikmēr stratēģiskajā Krievijas aviācijas arsenālā esot ap 586 kaujas galviņām. “Tur galvenais nesējs ir TU-160, kas var nest šos nāvējošos ieročus. Tāds apmēram ir tas skaits, kas ir,” tā skaidroja Slaidiņš.

Kāda ir iespējamība, ka kaut kas no tā visa tiek pielietots? Uz šo TV24 raidījuma vadītāja jautājumu Slaidiņš atteica: “Minimāli. Šantāža būs. Šantāžas draudus vēl dzirdēsim ne vienu reizi vien. Medvedevs turpinās vicināt to vāli ik pa brīdim, arī Putins tam šad tad pieslēdzas. Bet ASV ir pateikusi to, ka šobrīd šo ieroču pielietošanas riski ir zemi. Krievijai ir dots mājiens, kas notiks, ja viņi pielietos kaut vai taktiskos kodolieročus. Skaidrs, ka, protams, Krievija izmantos – tas ir tāds viņas trumpis azotē, tāda pīķa dāma zolītē…” piebilda NBS majors Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”.

“Nevajag satraukties… Vienkārši ir skaitļi, kas ir Krievijas [kodolarsenāla] rīcībā. ASV šis kodolarsenāls ir nedaudz mazāks, bet tas ir modernāks,” tā uzmundrināja Slaidiņš, uzskaitot datus, cik liels uz 2024.gadu ir kodolieroču arsenāls Krievijas bruņoto spēku rīcībā.