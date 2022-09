Foto: Shutterstock

Saplāno šo dienu un nemaini savus plānus, tad tā būs patiešām lieliska! Horoskopi 10.septembrim Ieteikt







Auns

Šodien viss liecinās par to, ka tavs mērķis ir tepat, ļoti tuvu – rokas stiepiena attālumā. Tev tikai pietiek mazliet papūlēties un doties pareizajā virzienā.

Vērsis

Lai tu justos dvēseliski komfortabli, tev vajadzēs kaut ko līdzīgu diskusijai, lai gluži nesauktu to par skandālu. Tas tevī uzjundīs asinis un tu sajutīsies īstajā vietā un īstajā laikā.

Dvīņi

Var gadīties, ka šodien tu nokļūsi tādā pašā situācijā, kādā reiz gadījies un tev ļoti gribētos no tās izvairīties. Taču, ja reiz esi te atkal nokļuvis, domā vēsu prātu un tev izdosies bez lielām mocībām no tā visa tikt vaļā.

Vēzis

Pārlieku lieli pārdzīvojumi noved pie pāragras novecošanās – atceries to. Tev būs pietiekoši daudz rūpju un pienākumu, taču nepārdzīvo par to visu tik ļoti. Dari visu “rindas kārtībā” vai izvēlies svarīgāko.

Lauva

Šodien tu gribēsi pasūdzēties par tiem, kas izliekas tavi draugi, taču tādi nebūt nav. Vai tas sasniegs mērķi? Diezin vai, taču tev pašam kļūs vieglāk.

Jaunava

Saplāno šo dienu un nemaini savus plānus, tad tā būs patiešām lieliska. Pats galvenais – neķeries pie avantūrām un riskantiem darījumiem.

Svari

Viss, ko tu šodien darīsi vai runāsi, būs balstīts uz egoistiskām interesēm. Un kas par to? Tu vari atļauties tāds būt!

Skorpions

Tu būsi ļoti uztraucies, nav pat svarīgi – par ko. Tomēr atceries, ka uztraukumā ir jāprot arī pieņemt pareizos lēmumus, nevis akli sekot tikai emocijām.

Strēlnieks

Tavs godīgums būs apbrīnojams. Vēl vairāk – tas pat nedaudz mulsinās cilvēkus. Pirms kādam atzīties kaut kādos darbos vai nedarbos, apdomā labi, vai patiešām tas ir nepieciešams.

Mežāzis

Ja tevi nomoka kaut kas, ko tu īsti šobrīd nespēj atrisināt, vienkārši izslēdz to no savas apziņas līdz citai dienai. Kāda jēga mocīties, ja jēgas no tā nav? Domā par lietām, kuras vari mainīt.

Ūdensvīrs

Var gadīties, ka šodien tu būsi viegli ievainojams. Katrā ziņā – vairāk nekā ierasti. Tāpēc būtu labi, ja tu šo dienu pavadītu kopā ar tādiem cilvēkiem, kuri nenodarīs tev pāri.

Zivis

Tev šodien būs jāpievēršas kam tādam, kas būtu bijis jādara citiem cilvēkiem. Taču kā ir, tā ir – ja nav neviena, kas to var padarīt, jāķeras tik klāt.