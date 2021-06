Vilnis Ķirsis Foto: Paula Čurkste/LETA

"Saskaņa" pieprasa Rīgas vicemēra Ķirša atkāpšanos no amata







Rīgas domes partijas “Saskaņa” frakcija pieprasījusi Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka Viļņa Ķirša (JV) atkāpšanos no amata, pamatojot savu prasību ar izskanējušo informāciju saistībā ar Satiksmes departamenta direktora Vitālija Reinbaha atbrīvošanu no amata.

Laikraksts “Diena” publicējis sarunu ierakstus, kuros Ķirsis, Reinbahs un Rīgas pilsētas izpilddirektora padomnieks Māris Knoks spriež par Reinbaha atbrīvošanu.

Kā uzskata “Saskaņa”, sarunas norāda uz virkni iespējamiem rupjiem Krimināllikuma pantu pārkāpumiem.

“Vilnis Ķirsis nekādā gadījumā nevar turpināt pildīt Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus, jo, būdams vicemērs, viņš var traucēt objektīvi izmeklēt savus iespējamos likumpārkāpumus”, uzsvēra deputātu frakcijas “Saskaņa” priekšsēdētājs Konstantīns Čekušins.

“Vispareizākais solis no Ķirša puses būtu pašam nekavējoties atkāpties no amata. Bet diemžēl uz to mēs paļauties nevaram. Tāpēc mēs vēršamies pēc atbalsta pie saviem kolēģiem opozīcijā, kā arī pie kolēģiem valdošajā koalīcijā, īpaši pie tiem, kuri iestājas par atvērtu un tīru politiku. Mums nekavējoties ir jāsasauc Rīgas domes ārkārtas sēde,” pauda deputāts Andris Morozovs (S).

Savukārt frakcijas deputāte Anna Vladova informēja, ka “Saskaņa” vērsusies pie Rīgas domes priekšsēdētāja Mārtiņa Staķa (PP) ar prasību nekavējoties sākt izmeklēšanu par Knoka izteikumiem un atstādināt viņu no amata pienākumu pildīšanu uz pārbaudes laiku.

Kā aģentūrai LETA teica Vladova, pašlaik notiek sarunas ar citiem politiskajiem spēkiem par ārkārtas domes sēdes sasaukšanu.

Kā liecina portālā “Diena.lv” publicētā informācija, Starp Ķirsi, Reinbahu un Knoku notikušas sarunas par Reinbaha pārcelšanu no departamenta direktora amatu uz jaunas pašvaldības struktūrvienības Infrastruktūras pārvaldes vadītāja vietnieka amatu.

Sarunu laikā notikusi tirgošanās, Reinbahs prasījis sev papildu garantijas, bet viņam norādīts uz disciplinārlietām un sodiem.

Kā aģentūrai LETA teica Ķirsis, viņš nevēlas komentēt Reinbaha “pusbandītiskās metodēs” balstīto vēlmi turēties pie amata. Ķirsim sirdsapziņa esot tīra un neko sliktu viņš neesot darījis.

Vicemēra galvenais uzdevums esot sakārtot Satiksmes departamentu un satiksmes infrastruktūru Rīgā.

“Ja kādam šķiet, ka līdz šim departaments strādājis labi, iesaku iziet ārā un paskatīties apkārt,” teica Ķirsis, norādot, ka slikti padarīto, vai neizdarīto darbu ir daudz – sniega tīrīšana ziemā, smilšu nesavākšana pavasarī, projektu ieviešanas kavēšana un citi, piebilda Ķirsis.

Viņš skaidroja, ka, mēģinot sakārtot departamenta darbību un tur notiekošos procesus, ir jūtama milzu pretestība, lai netiktu sarautas gadiem iesakņojušās shēmas un tiktu saglabāta vecā pārvaldība.

LETA jau ziņoja, ka Reinbahs atstādināts no amata, balstoties uz informāciju no trauksmes cēlēja par vairākiem pārkāpumiem departamentā.

Iespējams, Satiksmes departamentā pieļauta fiktīvā nodarbinātība, pašvaldības mantas izšķērdēšana un interešu konflikts.

Reinbahs to nosauca par ilgstoši plānotu izrēķināšanos un solīja atstādināšanu pārsūdzēt.