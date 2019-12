Satiksmes ministrija atklāj nākamā gada ieceres un plānus

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits mediju brokastīs informē par šogad paveikto transporta nozarē un par gaidāmo jaunajā 2020. gadā. Zane Bitere/LETA

Satiksmes ministrijas prioritāte transporta nozarē 2020.gadā būs valsts autoceļi un to sakārtošana, šodien žurnālistiem pastāstīja satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP).

Nākamā gada valsts budžetā autoceļiem un to uzturēšanai tiks novirzīti 255,3 miljoni eiro. Tā kā ceļu stāvoklis daudzviet ir kritisks, Linkaits plāno meklēt papildus finansējuma avotus to sakārtošanai. Viena no iespējām ir aktīvāka diskusija ar pašvaldībām, aicinot pārņemt ceļus savā pārziņā.

Linkaits pauda, ka pašreiz ir iesākti vairāki nozīmīgi darbi, pie kā aktīvi strādāt ne tikai nākamgad, bet arī ilgtermiņā, piemēram, kopā ar VAS “Latvijas valsts ceļi” ir sākts veidot ceļu tīkla attīstības stratēģiju līdz 2040.gadam, kas paredz ātrgaitas pārvietošanos starp Latvijas lielākajām pilsētām.

Ministrs norādīja, ka 2021.gada budžetā iecerēts palielināt valsts autoceļiem atvēlēto finansējumu.

Jautāts, vai jau ir skaidrs, cik liels varētu būt autoceļiem paredzētais finansējums, Linkaits atbildēja, ka visi darbi attiecībā uz autoceļiem tiek veikti secīgi.

“Vispirms mums ir vajadzīgs plāns, ko mēs vēlamies sasniegt, tāpēc pašreiz norit darbs pie ilgtermiņa stratēģijas līdz 2040.gadam izstrādes. Tur mēs ātrgaitas ceļus, galvenos ceļus, reģionālos ceļus saliekam noteiktā sistēmā,” teica ministrs, piebilstot, ka tad, kad ir plāns, tad var redzēt, kā šis plāns ir sasniedzams. Atbilstoši tiek noteikts, kuri projekti ir prioritāri, un pretī tiem tiek rēķināts finansējums.

Viņš stāstīja, ka aptuvenas nojausma par nepieciešamo finansējumu ir, bet tas vēl ir jāprecizē. Jautāts, kad būs gatavs plāns, Linkaits atbildēja, ka nākamā gada pirmajā pusē ir jābūt skaidrībai.

Uz jautājumu, vai jau ir zināms, kuri būs prioritārie ceļi, uz kuriem veikt remontus, Linkaits atbildēja, ka tas ir procesā.

“Mēs publiski iesim un diskutēsim ar būvniekiem, ar projektētājiem, ar pašvaldībām, plānošanas reģioniem, kā mums pareizi salikt jauno ceļu tīklu,” teica ministrs.

Viņš arī norādīja, ka būvniekiem galvenais ir prognozējamība, un uzņēmējiem jāsaprot, kā savu darbu plānot uz priekšu.