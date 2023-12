Sauka par akcīzes nodokļa celšanu beztabakas produktiem: “Kontrole netiek palielināta, līdz ar to tur nekas labs nav sagaidāms” Ieteikt







“Mēs uzdevām jautājumu – vai paceļot akcīzes nodokli beztabakas produktiem, naudas budžetā būs vairāk? Tā īsā atbilde ir, ka, visticamāk, nē,” tā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” sacīja Valsts konkurētspējas komisijas priekšsēdētājs un Rīgas Ekonomikas augstskolas profesors Arnis Sauka, diskutējot par aktuālo tematu, kas saistīts ar Saeimas pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”, kas nosaka no 2024.gada pakāpeniski paaugstināt nodokļa likmi alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, tabakas aizstājējproduktiem, kā arī atsevišķiem naftas produktiem, kurus izmanto speciālajās ekonomiskajās zonās (SEZ) un brīvostās.

“Ceļot akcīzi, šie legālie [beztabakas] tabakas produkti paliks dārgāki un viņi vienkārši ir ļoti brīvi pieejami nelegālajā tirgū – pelēkajā tirgū, un kontrole netiek palielināta, līdz ar to tur nekas labs nav sagaidāms. Šajā kontekstā ir runa arī par aromātu klātesamību. Šos beztabakas produktus ap 90% izmanto tāpēc, ka viņiem ir šie te aromāti. Un ir diskusija par to, ka tos aromātus varētu aizliegt, kas nozīmē, ka šos produktus mazāk patērēs. Ideja it kā laba, bet Lietuvas un Igaunijas pieredze rāda, ka tas tā gluži nav. Pirmkārt, testēšanas lieta – kā tu noteiksi, kur ir kāds aromāts? Otrkārt, atkal – nelegālajā tirgū viņus var brīvi nopirkt! Un vienkārši cilvēki pāries uz turieni [nelegālo tirgu],” tās TV24 raidījumā skaidroja Rīgas Ekonomikas augstskolas profesors Sauka, atsaucoties arī uz kādu speciāli veiktu pētīju par beztabakas produktiem.

Šī te likumdošana par akcīzes nodokļa paaugstināšanu neiespaidos arī bērnu un jauniešu rīcību, kas lielākoties pa 99% gadījumu patērējot nelegālā tirgū pirktos beztabakas produktus, vērsa uzmanību Sauka. “Jo tad jau būtu vairāk jānodarbojas ar kontroles pasākumiem skolās, jāveic izglītojoši pasākumi, nevis kaut kas, kas nekādā veidā neietekmēs to, ka bērni un pusaudži šos produktus lieto un, diemžēl, turpina lietot, kas ir diezgan liela tendence,” skaidroja Sauka.

Ņemot vērā veikto konkrēto pētījumu, uz ko atsaucas Sauka, un paredzētajām akcīzes nodokļa izmaiņām – nodokļa paaugstināšanu beztabakas produktiem, profesors neredzot neko pozitīvu vismaz tajos aspektos, kurus uzsvēra TV24 raidījumā.

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” virzīti 2024.gada budžeta likumprojektu pakotnē.

Finanšu ministrija (FM) informēja, ka atbilstoši Saeimā 7.decembrī pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli” no 2024.gada 1.marta par cigarešu paciņu (20 cigaretēm) cena varētu pieaugt par 0,49 eiro, par 40 g smēķējamās tabakas cena varētu pieaugt par 0,67 eiro un par cigāriem/cigarillām (10 gabali) cena varētu pieaugt par 0,46 eiro.

Tāpat par karsējamās tabakas paciņu (20 gabaliem) cena varētu pieaugt par 0,21 eiro, par e-šķidruma iepakojuma vienību divi mililitri (“Salt”) cena varētu pieaugt par 0,10 eiro, savukārt par iepakojuma vienību 10 mililitri cena varētu pieaugt par 0,48 eiro. Par nikotīna spilventiņiem iepakojuma 14 gramu vienību cena varētu pieaugt par 0,30 eiro.

FM atzīmē, ka akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem, e-šķidrumam un tabakas aizstājējproduktiem primārie mērķi ir neierobežot šo izstrādājumu brīvu apriti Eiropas Savienības kopējā tirgū, mazināt to ietekmi uz iedzīvotāju veselību, kā arī nodrošināt valsts budžeta ieņēmumus.

Līdz ar to no 2024.gada 1.marta triju gadu periodā pakāpeniski tiks paaugstināta akcīzes nodokļa likme cigaretēm, cigāriem un cigarillām, smēķējamai tabakai (smalki sagrieztā tabaka, cita smēķējamā tabaka), tabakas lapām, karsējamai tabakai, e-šķidrumiem un tabakas aizstājējproduktiem, lai padarītu tos mazāk pieejamus sabiedrībai, kā arī mazinātu mazumtirdzniecības cenu atšķirības starp savstarpēji aizvietojamiem produktiem. Savukārt akcīzes nodokļa likmju paaugstināšana minētiem produktiem 2025.gadā un 2026.gadā notiks no 1.janvāra.

Nodoklis atbilstoši likuma nosacījumiem tiks aprēķināts summējot likumā minēto, reiz no 2024.gada 1.marta aprēķinātais nodoklis nedrīkstēs būt mazāks kā 156,3 eiro par 1000 cigaretēm, no 2025.gada 1.janvāra, aprēķinātais nodoklis nedrīkstēs būt mazāks kā 171,9 eiro par 1000 cigaretēm. No 2026.gada 1.janvāra nodokļa minimālais līmenis būs 189,1 eiro par 1000 cigaretēm.

Cigāriem un cigarillām akcīzes nodokļa likme katru gadu tiks celta vidēji par 23,8%, lai tuvinātu akcīzes nodokļa likmi par vienu gramu tabakas akcīzes nodokļa likmei cigaretēm un karsējamai tabakai. Līdz ar to sasniedzot 2026.gadā akcīzes nodokļa likmi 240 eiro par 1000 gabaliem, akcīzes nodokļa likmei par vienu gramu tabakas veidojot aptuveni 0,08 eiro.