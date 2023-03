Foto; Zane Bitere/LETA

Saulainākā diena gaidāma Kurzemē, gaiss iesils līdz + 5 grādiem Ieteikt







Trešdienas rītā vietām Latvijā – galvenokārt valsts centrālajā daļā – brīžiem nedaudz snieg, liecina meteoroloģiskā informācija.

Debesis pārsvarā mākoņainas, Kurzemē mākoņu ir maz. Pūš lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš, piekrastē ar brāzmām līdz 15 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra 0..-4 grādi.

Rīgā agrā rītā lielākoties mākoņains laiks, vietām nedaudz snieg, ziemeļrietumu vējš brāzmās pūš ar ātrumu līdz 11-13 metriem sekundē, gaisa temperatūra svārstās ap nulli.

Maksimālā gaisa temperatūra otrdien Latvijā bija 0..+4 grādi.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 28.martā bija +30..+31 grāds Portugālē un Spānijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -31 grāds Skandināvijas ziemeļos.

Trešdien mākoņi tikai daļēji klās Latvijas debesis, saulainākā diena būs Kurzemē, prognozē sinoptiķi.

Vietām nedaudz īslaicīgi snigs, vakarā Kurzemē no rietumiem ieradīsies plaša nokrišņu zona.

Ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 9-14 metriem sekundē. Kurzemē vējš kļūs lēnāks un iegriezīsies no rietumiem, vakarā – no dienvidiem.

Maksimālā gaisa temperatūra būs +1..+5 grādi.

Rīgā nav gaidāmi būtiski nokrišņi un debesis skaidrosies. Ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās vēl sasniegs 13 metrus sekundē, vakarā vējš norims. Gaisa temperatūra nepakāpsies augstāk par +3 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē augsta spiediena apgabals, austrumos saglabājas ciklons, no rietumiem tuvojas jauns ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1009 hektopaskāliem Latgales austrumos līdz 1018 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā.

Šorīt sniegs un apledojums vietām Kurzemē un Vidzemē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Sniegotie un slidenie ceļa posmi tiek tīrīti un kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 64 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Rīgas līdz Tūjai, Vidzemes šosejas (A2) posmā no Augšlīgatnes līdz Raunai, Valmieras šoseja (A3) posmā no Braslas tilta līdz Stalbei, uz Rīgas apvedceļa (Baltezers-Saulkalne) (A4), Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5), Daugavpils šosejas (A6) no Rīgas līdz Jaunjelgavai, Bauskas šosejas (A7) no Rīgas līdz Dimzukalnam, Jelgavas šosejas (A8) no Rīgas līdz Olainei, Liepājas šosejas (A9) no Grobiņas līdz Blīdenei un no Anneniekiem līdz Apšupes krustojumam, Ventspils šosejas (A10), kā arī uz autoceļa Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) (A11).

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Ventspils, Talsu, Kuldīgas, Liepājas, Rēzeknes, Ludzas, Preiļu un Krāslavas apkārtnē.

Saglabājas neseno nokrišņu un atkušņa laikā ieviestie masas ierobežojumi uz grants ceļiem. Transportlīdzekļa masas ierobežojumi ieviesti 787 grants ceļu posmos.

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.

Šodien debesīs mainīgs mākoņu daudzums, no rīta vietām, vakarā Kurzemē gaidāms slapjš sniegs, sniegs. Ceļi būs slideni. Pūtīs lēns līdz mērens ZR/R vējš, kas pēcpusdienā iegriezīsies no DR/D. Maksimālā gaisa temperatūra 0…+5°. pic.twitter.com/HHC5MSOW9K — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) March 29, 2023