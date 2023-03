Krokusu jūra Sarkandaugavā un Uzvaras parkā

FOTO. Sarkandaugavā un Uzvaras parkā uzziedējusi iespaidīga krokusu "jūra"







Fotogrāfam Egonam Lācim izdevies uzņemt fantastiski skaistus pavasara kadrus, kuros redzami vieni no pirmajiem pavasara ziediem.

Fotogrāfs savus foto uzņēmis Sarkandaugavā un Uzvaras parkā, kur šajās dienās krokusi pārsteidz ar savu košumu un lielo skaitu. Diemžēl tie ātri nozied, tāpēc interesentiem ir jāpasteidzas doties tos aplūkot.

Interesanti, ka savvaļā krokusi visvairāk izplatīti Turcijā un Adrijas jūras reģionā. Vistālākā vieta ziemeļos, kur tie aug brīvā dabā, ir Karpati un Polijas dienvidi. No Ķīnas rietumiem līdz Atlantijas okeānam – tāds ir krokusu izplatības areāls.

Šobrīd pasaulē ir zināmas 233 krokusu sugas. Populārākās no tām ir pavasara krokuss (C. Vernus), zeltziedu krokuss (C. chrysanthus) un rudenī ziedošais krāšņais krokuss (C. speciosus). Pēdējo pārdesmit gadu laikā atklātas un aprakstītas gandrīz simt jaunas sugas.