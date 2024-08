NBA čempiona basketbolā Kristapa Porziņģa jauno laukumu atklās Liepājā 2024. gada septembrī, Ekerānuzņēmums no soctīkla “X”/Kristapa Porziņģa foto

Saulaini kā Portugālē! NBA čempions Porziņģis Liepājā atklās savu sesto basketbola laukumu Ieteikt







“Paldies māksliniekam Pedro Pinhal un viņa komandai no Portugāles par darbu. Ceram oficiāli atklāt laukumu septembrī,” tā soctīklā “X” ierakstījis Latvijas slavenākais basketbolists pasaulē – NBA čempions – un Bostonas “Celtics” spēlētājs Kristaps Porziņģis, publicējot vairākus foto ar viņa jaunā basketbola laukuma skatiem Liepājas centrā.

Šis basketbola laukums, ko plāno atklāt septembrī Liepājā, Toma ielā 19, būs jau sestais Porziņģa laukums Latvijā, vēstī portāls “liepajniekiem.lv“. Pirmo laukumu Porziņģis Liepājā atklāja 2016. gadā. Šis būs ceturtais pieejamais laukums Kurzemes vēju pilsētā, bet vēl pa vienam atklāts Tukumā un Latvijas galvaspilsētā Rīgā.

Porziņģa ierakstu komentējuši ar līdzcilvēki, kuri izteikuši pozitīvas atsauksmes par Porziņģa jaunā laukuma izskatu. “Ļoti skaisti,” komentē Jānis. “Forši,” piebilda kāds cits. Ierakstam ir arī komentāri angļu valodā – “This is Beautiful KP, well done” [Tas ir skaisti, labi paveikts! – tulk. no angļu val.], kas apliecina sajūsmu par Portugāles saules attēlu, kas jau šobrīd rada jaunus, krāšņus vaibstus Liepājas vecpilsētas ainavā.

Paldies māksliniekam Pedro Pinhal un viņa komandai no Portugāles par darbu.

Ceram oficiāli atklāt laukumu septembrī🤞 @liepajalv pic.twitter.com/8VUp9zBGDz — Kristaps Porzingis (@kporzee) August 20, 2024

Portāls LA.LV jau vēstīja, ka Porziņģis ar Bostonas “Celtics” vienību šā gada 17.jūnijā izcīnīja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempiontitulu, Porziņģim kļūstot par pirmo Latvijas basketbolistu – NBA čempionu.

Kristaps Porziņģis ieguvis NBA čemopona titulu, 17.06.2024. Foto: REUTERS/SCANPIX

