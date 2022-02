Foto: EPA/Scanpix/LETA

Savākti vairāk nekā 11 000 paraksti iniciatīvai par Covid-19 sertifikātu atcelšanu







Vietnē “Mana balss” strauji savākti vairāk nekā 11 000 paraksti iniciatīvai “par datos balstītu vakcinācijas sertifikātu politiku” jeb Covid-19 sertifikātu atcelšanu.

Iniciatīvu iesniedzis Mārtiņš Krusts, kurš norādīja, ka Latvijā ir ieviesta vakcinācijas sertifikātu politika, kas daļai uzņēmēju ļauj apkalpot tikai to sabiedrības daļu, kurai ir vakcinācijas sertifikāti.

Tāpat Krusts atzīmēja, ka 15.februārī stāsies spēkā nosacījums par vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu. Viņš uzsvēra, ka “Janssen” vakcīnai ir noteikts piecus mēnešus ilgs termiņš. Pēc iniciatīvas autora paustā, iespēju potēties ar šo vakcīnu galvenokārt izmantoja jaunieši un uzņēmēji, lai iegūtu sertifikātu un varētu studēt, strādāt un veicināt ekonomisko aktivitāti.

“Vakcinācijas sertifikāts – jo īpaši ar derīguma termiņu – ir milzu slogs ekonomikai un sabiedrībai. Turklāt dati par saslimšanu ar SARS-CoV-2 starp tiem, kuriem ir un kuriem nav vakcinācijas sertifikāta, jau ilgāku laiku pārliecinoši uzrāda, ka “zaļās zonas” ar vakcinācijas sertifikātu no šā vīrusa nepasargā,” uzsver Krusts.

Viņš akcentēja, ka Latvija, neņemot vērā šos datus, taisās sertifikātu sistēmu padarīt vēl stingrāku – ar sertifikāta derīguma termiņu -, kamēr citas valstis sāk pretēju virzību – uz vakcinācijas sertifikātu atcelšanu -, ieskaitot Izraēlu. Iniciatīvas autors pauda aicinājumu ieklausīties to valstu zinātniskajā diskusijā, kuras no sertifikātu politikas atsakās, un sekot to piemēram.

Krusta ieskatā, vakcinācijas sertifikāti ir ieviesti, balstoties uz kļūdainām aplēsēm. Viņa ieskatā pastāv pretrunas starp laboratoriski iegūtiem datiem, kuri “likuši pārspīlēt infekcijas pārneses samazinājuma spēku kontakta brīdī”. Tāpat, pēc viņa paustā, mediķiem ļāva veikt analīzi un prognozēt to, kas ir ekonomistu kompetencē – ka vakcinācijas sertifikāts ierobežos sociāli-ekonomiskos kontaktus.

“No otras puses ekonomistu rīcībā ir dati par pozitīvo testu īpatsvaru salīdzinājumu starp sertifikātu un nesertifikātu reģioniem, ierobežotiem vai neierobežotiem reģioniem, kā arī vakcinētiem un nevakcinētiem reģioniem, kas ļoti skaidri parāda, ka vakcinācijas sertifikātam ietekmes uz vīrusa pārnesi nav vai arī tā ir niecīga,” norāda Krusts.

Viņaprāt, tāpēc pandēmijas laika politika steigšus ir jāsamēro ar datiem, un ekonomikas un sabiedriskās dzīves “zaļās zonas” ar vakcinācijas sertifikātiem ir jāatceļ”.

Iniciatīvai ir ieguvusi vairāk nekā 10 000 parakstu, kas ir nepieciešami, lai iniciatīvu iesniegtu skatīšanai Saeimā.