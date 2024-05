Foto: Unsplash

Auns

Šodien daudz kas būs atkarīgs no garastāvokļa, tāpēc centies būt dzīvespriecīgā noskaņojumā, vairāk domā par patīkamām lietām. Neceri uz kāda cita palīdzību, plāno strādāt individuāli. Pievērs uzmanību saviem mīļajiem un pavadi vakaru kopā ar viņiem.

Vērsis

Ja vēlies stiprināt attiecības, pielāgojies sarunu biedram, ņem vērā viņa viedokli un vēlmes. Tāpat nekritizē, savaldi emocijas, pat ja kaut kas tevi ļoti kaitina. Atliec malā visas darba diskusijas un centies atjaunot spēkus un enerģiju.

Dvīņi

Pastāv liela varbūtība, ka jau no paša rīta tev nāksies risināt negaidītas problēmas. Neatliec to uz vēlāku laiku: laika gaitā tās tikai pasliktināsies. Zvaigznes arī iesaka risināt senus jautājumus, kas nemitīgi atgādina par sevi. Pievērs lielāku uzmanību savai pašsajūtai un veselībai.

Vēzis

Dienas pirmajā pusē tev būs drūms noskaņojums. Lai nezaudētu savaldību, centies darīt tikai patīkamas lietas, padomā par to, kas ceļ tavu pašvērtējumu. Pagatavo vakariņās kaut ko īpašu, iegādājies sev dāvanu. Pirms sniedz atbildi, ieklausieties savā intuīcijā.

Lauva

Šodien būsi ļoti neaizsargāts un neiecietīgs pret kritiku. Zvaigznes iesaka ierobežot kontaktus, vairāk laika pavadīt vienatnē un nodarboties ar savām lietām. Ja tev būs nepieciešamība steidzami risināt radušās problēmas, saglabā mieru un pacietību.

Jaunava

Atliec visus svarīgos jautājumus uz citu laiku un velti šo dienu atpūtai un izklaidei. Tu vari pavadīt laiku kopā ar draugiem, ātrāk pabeigt dabu, ja apstākļi atļauj, un izklaidēties. Neuztraucies, ja kaut kas neiet saskaņā ar tavu plānu: iespējams, tu vēl neredzi dažus faktus.

Svari

Veiksmīga un tev labvēlīga diena. Tu varēsi izdarīt daudz: arī sarežģītas lietas, kas iepriekš tika atliktas. Tomēr pastāv iespēja, ka kāds tev traucēs un sabojās garastāvokli. Labāk komunicēt par neitrālām tēmām, izvairīties no sarežģītiem jautājumiem un strīdiem, kas var izvērsties konfliktos.

Skorpions

Pavadi rītu atpūšoties, pagatavo gardas brokastis, pārrunā patīkamas lietas ar saviem mīļajiem. Pēc pusdienām tava enerģija palielināsies un dos tev iespēju atrisināt sarežģītus un nepatīkamus uzdevumus. Izrādi neatlaidību savā darbā: šodien varēsi spert lielu soli uz priekšu.

Strēlnieks

Neveiksmīga diena, kad nāksies mainīt daudzus plānus. Zvaigznes iesaka būt mierīgam un saprātīgam, kontrolēt savas emocijas. Svarīgas vai atbildīgas lietas labāk atlikt uz citu laiku, tagad tev būs grūti koncentrēties darbam.

Mežāzis

Dienas pirmā puse būs neveiksmīga. Iespējami strīdi ar mīļajiem, un tava veselība var pasliktināties. Pēc pusdienām jutīsies daudz labāk un varēsi doties pie plānotajām aktivitātēm.

Ūdensvīrs

Centies saglabāt mieru un pacietību no rīta. Tad varēsi izvairīties no spriedzes sarunās un domstarpībām ģimenē. Ja kāda nopietna saruna tomēr nepieciešama, pārplāno to uz vakaru. Tad daudz kas izdosies tev par labu.

Zivis

Ja tev būs jāsniedz atbilde uz kādu sev svarīgu jautājumu, padomā par sekām. Šodien tev nevajadzētu sekot savām īslaicīgajām kaprīzēm. Tas var radīt nepatīkamu situāciju. Neuztraucies par darba problēmām, velti laiku savām personīgajām vajadzībām un atjauno spēkus.