Pēdējo gadu laikā Latvijā strauji pieaudzis iebraucēju skaits, kuri šeit ierodas it kā studēt, bet patiesībā šeit strādā, tas raisījis plašas un asas diskusijas sabiedrībā par politiķu vienaldzību, tostarp arī sociālajos tīklos.

Kontā @Reinisceplis, vientē X, aktualizēts jautājumu par imigrantu ģimenēm Rīgā, norādot uz Uzbekistānas un citu valstu iedzīvotāju klātbūtni, kas ne vien studē un strādā, bet arī dzīvo kopā ar ģimenēm ar bērniem. Viņš pauž bažas par to, vai šāda migrācija notiek legāli, un šis ieraksts ir izraisījis plašu rezonansi, atklājot sabiedrības dalītās domas.

No statistikas viedokļa, saskaņā ar Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, 2024. gadā izsniegto uzturēšanās atļauju skaits iebraucēju ģimenes locekļiem pieauga no 1322 (2015) uz 2168, kas liecina par tendenci migrantiem veidot pastāvīgu dzīvi Latvijā. Kādas ir sabiedrības reakcijas, un ko šis pieaugums nozīmē Latvijai? Aplūkosim galvenās diskusiju tēmas un viedokļus!

“Droši vien tas bija viņa paša režisēts plāns!” Linda Tunte par Oskara Zeizas aizturēšanu un no tās izrietošo ākstīšanos

Latvijā ministru kabineta noteikumi neparedz, ka viesstrādniekiem jāapgūst valsts valoda. Ir jāmaina likumdošana un jāpieprasa valsts valodas zināšanas no visiem, kuri ierodas Latvijā. Uzņēmēju organizācijas šo likumu lobēja un ieguva, jo Siliņa/JV vienmēr bijuši par migrantiem.

Grūti pateikt, kas ar to domāts, bet pašreiz patiesi mazliet rodas iespaids par uzmanības novēršanu ar visu ko citu no to puses, kuriem šāda ekonomikas struktūra un pieeja ir lukratīva. Ilgtermiņā tā nes ekonomisko atpalicību (izteiktu kā stundas produktivitāte), emigrāciju utt.

— Ilze Zvidrina (@IlzeZvidrina) April 29, 2025