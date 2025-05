Foto. EPA/24TH MECHANIZED BRIGADE PRESS SERVICE

Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā varēja apturēt jau tā sākumposmā, ja ASV un to sabiedrotie no paša sākuma būtu nodrošinājuši Ukrainai nepieciešamos ieročus. Bijušais CIP vadītājs Ralfs Gofs laikrakstam The Times atklāja, ka sabiedrotie apzināti izvēlējās stratēģiju, kas paredzēja Ukrainai piegādāt ieročus, pietiekamus cīņai, bet nepietiekamus, lai pilnībā sakautu Putina armiju.

“Ja mēs toreiz būtu piegādājuši ukraiņiem atbilstošus ieročus, viņi būtu varējuši padzīt krievus no valsts. Tas nenotika, un tā rezultātā karš kļuva ilgstošs, ieildzis un novārdzinošs, kādu mēs redzam šodien,” sacīja Gofs.

Viņš norādīja, ka prezidents Baidens un viņa sabiedrotie ļāva Putinam noteikt konflikta gaitu, vilcinoties piegādāt Ukrainai nepieciešamo aprīkojumu īstajā laikā. Šādu piesardzību noteica bažas, ka Krievijas līderis varētu izmantot kodolieročus, ja tiktu iedzīts stūrī.

Gofs uzsvēra, ka sabiedrotie “ļāva Vladimiram Putinam un viņa kodolieroču draudiem sevi maldināt”. “Viņi piegādāja ukraiņiem ieročus, bet nekad ne pietiekami, lai uzvarētu. Tika dots tikai tik daudz, lai Ukraina turpinātu cīnīties un zaudētu spēkus,” viņš teica. Viņš piebilda, ka pandēmijas laikā Putins izrādīja “nopietnas bailes no Covid”, kas liecina, ka viņš, būdams tik piesardzīgs attiecībā uz savu veselību, visticamāk, neriskētu iesaistīties augsta riska kodolkonfliktā.

Runājot par pašreizējo situāciju, Gofs pauda viedokli, ka Trampa stratēģija varētu būt vērsta uz sarunu mīkstināšanu un, iespējams, glaimošanu Putinam, lai novērstu viņa uzmanību no Ķīnas. Tomēr viņš uzskata, ka Putins, kurš kā bijušais izlūkdienesta virsnieks domā, ka spēs manipulēt ar Trampu, galu galā smagi kļūdīsies. “Beigu beigās Putins pats parādīs, ka problēma ir Maskavā, nevis Kijevā,” sacīja Gofs.

Viņš arī atklāja, ka kāds Ukrainas amatpersona brīdinājusi: ja drīzumā netiks panākta vienošanās, līdz vasaras beigām frontes līnija kļūs par 20–50 km plašu “nāves zonu”, kur pārvietošanās būs neiespējama intensīvās dronu, robotu, sensoru un mīnu klātbūtnes dēļ.

Ukraina naktī notriekusi 77 Krievijas dronus no 183

Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 183 droniem, no kuriem 77 notriekusi Ukrainas pretgaisa aizsardzība, sestdien pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.

Vēl 73 dronu imitatoru atrašanās vieta pazaudēta bez negatīvām sekām, teikts Gaisa spēku paziņojumā.

Krievijas dronu uzbrukumā nodarīti postījumi Doneckas, Harkivas, Mikolajivas un Sumu apgabalos.