Meterologs norāda, ka karstās dienas ir rimušas, bet kur palikusi īstā Latvijas vasara?







Daudziem no mums vasara ir mīļākais gadalaiks. Viens no iemesliem noteikti ir laikapstākļi – silts, patīkams laiks. Pagājušo gad saule mūs lutināja daudz, arī aprīlī jau paspējām izbaudīt vasaras sajūtas, bet kādi laikapstākļi gaidāmi šovasar? Par to TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāsta Andris Vīksna, LVĢMC Prognožu un klimata daļas vadītājs, meteorologs.

Meteorologs pauž, ka reizēm vieglāk ir pateikt, kādi laikapstākļi būs pēc vairākiem desmitiem gadu, nekā nākamajā vasarā. Viņš turpina, ka karstās dienas ir rimušās, un vasara ir mazliet atbīdīta atpakaļ. “Tuvākajās nedēļās, mēnesī, ir gaidāmi vairāk pavasarim atbilstošāki laikapstākļi – tuvāk +15, +20 grādu atzīmei, un arī naktīs būs auksts,” skaidro Vīksna.

Ļoti aptuveni skatoties jūnijā un arī nedaudz jūlijā – jūnijā gaisa temperatūra būs nedaudz vairāk virs normas, kas ir kā tendence, ka tikai dažas no vasaras dienām būs zem normas, runājot par gaisa temperatūru. Tāpat arī nokrišņu daudzums ir gaidāms ap vai virs normas, bet nekādus ekstrēmus laikapstākļus šobrīd prognozēt un solīt nevar, skaidro meteorologs.

Jau ziņots, ka aprīļa otrās dekādes vidējā gaisa temperatūra Latvijā sasniedza +10,9 grādus jeb 5,2 grādus virs daudzu gadu vidējā rādītāja, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija. Tika laboti 68 siltuma rekordi, tai skaitā 15. un 17.-19.aprīļa nacionālais rekords, kā arī visa mēneša Latvijas rekords. Par divām nedēļām pārspēts gada agrāko +28 grādu rekords.