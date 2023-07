“Metro” vēsta, ka laiks, lai Grieķijā glābtu savvaļas dzīvniekus, mājdzīvniekus un mājlopus, kas bēg no meža ugunsgrēkiem un ārkārtējā karstuma, drīz beigsies, brīdinājušas dzīvnieku labdarības organizācijas.

Apmēram 7400 hektāru meža ir nodeguši visā kontinentālajā daļā un trīs Grieķijas salās, prasot neskaitāmu zīdītāju, rāpuļu un putnu dzīvības, liecina “Network for Animals”. Četras vietējās patversmes paziņoja, ka savā starpā ir uzņēmušas aptuveni 1050 suņus, kaķus un citus dzīvniekus, un viena brīvprātīgā aprakstīja, ka viņa ugunsgrēkos zaudēja lielāko daļu savu mājdzīvnieku.

Vadošā Grieķijas savvaļas dzīvnieku aprūpes grupa paziņoja, ka jūlija pirmajās divās nedēļās ir ārstējusi 1000 ievainotus dzīvniekus, taču tagad tā ir pārāk satriekta, lai atjauninātu šīs aplēses.

Glābēji no “ANIMA”, kas ir uzņēmuši suņus, bruņurupučus, čūskas, pūces un citas sugas, sacīja, ka viņi ir “gandrīz uz ceļiem”, cenšoties atbildēt uz simtiem zvanu katru dienu no cilvēkiem, kuri atrod ievainotus dzīvniekus.

Glābēji Dervenohorijā, kas atrodas stundas attālumā uz ziemeļiem no Atēnām, sacīja, ka viņi atrada tikai 11 dzīvus bruņurupučus plašā kapsētā, kurā atradās sadeguši bruņurupuči un citi dzīvnieki 500 metrus garā meklēšanas zonā netālu no klostera.

Many parts of Greece are in flames, the deadly wildfires leaving destruction and despair in their wake. We must raise $10,000 (roughly £7,627) to provide ANIMA with essential rescue supplies, equipment, and life-saving treatment. Please donate today: https://t.co/L0Vp95cYWT pic.twitter.com/zfCDsOL19o

— Animal Survival International (@survivalanimal) July 24, 2023