Profesors Pēteris Stradiņš atklāj: kāds ir viens no lielākajiem Sēlijas ieguvumiem pēdējos gados?







TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” Pēteris Stradiņš, Stradiņa slimnīcas padomes loceklis, profesors, uzskata, ka viens no lielākajiem Sēlijas ieguvumiem, pēdējos gados, ir iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanās.

“Dažādas biedrības un to aktivitātes veido būtisku Sēlijas kopienas daļu. Katrā mazajā Sēlijas vietiņā ir cilvēki, kas pulcējas un organizē dažādas aktivitātes,” tā Stradiņš.

Stradiņš atzinīgi vērtē sēļu aktivitāti māju kafejnīcu veidošanā: “Viena no aktivitātēm ir mājas kafejnīcu veidošana. Tas nenozīmē to, ka tajās ir jābūt pieejamiem tikai sēļu ēdieniem. Sēlijas māju kafejnīcās ir pieejami arī, piemēram, ēdieni, kas aizgūti no lietuviešu virtuves – kartupeļu desiņas, kurās iekšā ir sagrauzdēti speķa gabaliņi.”

Viņš izceļ arī to, ka lai gan attīstās jaunas lietas un tradīcijas, nevar aizmirst arī par Sēlijas etnogrāfiskajiem tautastērpiem, rotām un vainagiem.