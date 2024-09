Interesantie sēņu mednieku atradumi

Sēņu dieviņš apžēlojās… Izcila apšu un priežu beku marināde Ieteikt 15







Autors: “Praktiskais Latvietis”

Sēņu dievs apžēlojās – tā par bagātīgo beku un baraviku guvumu kādā no Latvijas mežiem (neviens sevi cienošs sēņotājs taču visiem neatklās vietu, kur labi ķeras sēnes!) globālā tīmekļa vietnē Facebook ierakstīja žurnāliste un rakstniece Dace Rukšāne. Ja sasēņoti astoņi grozi, skaidrs, ka sēnes jāpārstrādā krājumos ziemai. Dace apšu un priežu bekas iemarinēja, izmantojot no vecātēva brāļa mantotu marinādes recepti. Viņa piekrita to atklāt arī “Praktiskā Latvieša” lasītājiem.

Reklāma Reklāma

Lai apšu bekas nekļūtu melnas, bet priežu bekas – zilas, tās ilgi neglabā, bet, cik vien ātri var, notīra un pa vienai iemērc citronskābes ūdenī (diezgan paskābā). Lai marināde būtu dzidra, nevis gluma, sēnes novāra, noputo, nokāš, noskalo un tikai tad liek marinādē. Lai to pagatavotu, izmantoja 5 l ietilpības katlu, 2 l ūdens, 4 ēdamkarotes sāls, 6 ēdamkarotes ar kaudzi cukura, 2 ēdamkarotes etiķa esences (var vairāk, tāpēc jāgaršo), 3 lauru lapas, 4 krustnagliņas, melno piparu un smaržīgo piparu graudus, šķēlītēs sagrieztu pētersīļa sakni, šķēlītēs sagrieztu burkānu, sīpolu (pēc jušanas), ķiploku (pēc patikšanas), diļļu kātus (ja ir). No minētajām sastāvdaļām 2 minūtes vāra marinādi. Pagaršo un, ja šķiet, ka vajag, pievieno vēl cukuru, sāli vai etiķi. Ieliek sēnes un vāra 15 minūtes. Lej burkā un uzliek vāku.

Marinētās sēnēs labi uzglabājas visu gadu ne vien pagrabā, bet arī garāžā, kur vasarā ir ap +20 °C.































































Latvijas dārgums - gardās rudens sēnes