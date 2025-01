Igaunijas-Somijas zemūdens kabeļu sabojāšanas lietā sākta izmeklēšana saistībā ar krievu “ēnas flotes” tankkuģi “Eagle S”. Foto: AFP/SCANPIX

Septiņiem naftas tankkuģa “Eagle S”, kurš tiek turēts aizdomās par zemūdens kabeļu bojāšanu, apkalpes locekļiem noteikts ceļošanas liegums Ieteikt







Septiņiem naftas tankkuģa “Eagle S” apkalpes locekļiem noteikts ceļošanas liegums, otrdien paziņojis Somijas nacionālais izmeklēšanas birojs (NBI).

Reklāma Reklāma

NBI norādījis, ka kuģa apkalpes locekļu nopratināšana šodien turpinājusies.

Atsākti arī zemūdens izpētes darbi saistībā ar “Estlink 2” kabeļa bojāšanu.

Ar Kuka salu karogu kuģojošais Krievijas “ēnu flotes” tankkuģis “Eagle S” tiek turēts aizdomās par “Estlink 2” elektrības kabeļa un sakaru kabeļu bojāšanu starp Somiju un Igauniju. Somijas Centrālā kriminālpolicija ir aizturējusi tankkuģi un tur to netālu no Porvo. “Eagle S” apkalpe sastāv no Gruzijas un Indijas pilsoņiem.