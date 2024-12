Igaunijas-Somijas zemūdens kabeļu sabojāšanas lietā sākta izmeklēšana saistībā ar krievu “ēnas flotes” tankkuģi “Eagle S”, kas brauc ar Kuka salu karogu, ceturtdien pavēstīja Somijas amatpersonas.

Trešdien pārtrauca darboties Igaunijas-Somijas elektrokabelis “EstLink 2”, bet sakaru uzņēmumi informēja Igaunijas varasiestādes par bojājumiem trim Igaunijas-Somijas sakaru kabeļiem.

Somijas Nacionālā izmeklēšanas biroja pārstāvis Robins Lardots ceturtdien paziņoja, ka ir uzsākta izmeklēšana saistībā ar tankkuģi “Eagle S” par “sabotāžu vainu pastiprinošos apstākļos”.

“Šobrīd pieņēmums ir, ka tas ir ēnu flotes kuģis un krava bija Krievijas ostā iekrauts bezsvina benzīns,” sacīja Somijas muitas vadītājs Sami Rakshits.

“Mēs vakar kopā ar premjerministru Peteri Orpo rūpīgi sekojām līdzi situācijai”, platformā “X” apliecināja Somijas prezidents Aleksandrs Stubs.

“Ir jāspēj novērst riski, ko rada krievu ēnu flotes kuģi,” piebilda prezidents.

“Ēnu flote” tiek izmantota naftas pārvadāšanai no valstīm, kas pakļautas sankcijām.

Saskaņā ar šobrīd pieejamo informāciju bojājumi nodarīti ar kuģa “Eagle S” enkuru, kuru Somijas policija vēl nav atradusi, vēsta Igaunijas ziņu aģentūra BNS.

Kad no jūras tika celts enkurs, no ūdens tika izceltas tikai enkura ķēdes.

Preses konferencē Somijas drošības iestādes atkārtoti uzsvēra – fakts, ka kuģis bija iebraucis Somijas ūdeņos, devis Somijas pārstāvjiem iespēju uzkāpt uz kuģa “Eagle S” un veikt izmeklēšanu. Pēc amatpersonu teiktā, nakts un aizturēšana pagāja mierīgi, norāda BNS.

Lai izmeklētu bojājumu rašanos zemūdens kabeļiem starp Somiju un Igauniju, Somijas varasiestādes “Eagle S” nogādājušas Somijas ostā, ceturtdien pavēstīja Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna.

“Vitāli svarīgās zemūdens infrastruktūras bojājumi ir kļuvuši tik bieži, ka ir grūti noticēt, ka tie ir nejauši vai vienkārši sliktas navigācijas izraisīti. Mums ir jāsaprot, ka zemūdens infrastruktūras bojājumi ir kļuvuši sistēmiski un jāuzskata par uzbrukumu mūsu vitāli svarīgajām struktūrām,” sacīja Cahkna.

Pēc ārlietu ministra teiktā, lietas izmeklēšana vēl ir sākuma stadijā, taču pozitīvi ir tas, ka Somijas varasiestādes nogādājušas “Eagle S” Somijas ostā, lai veiktu izmeklēšanu.

Igaunija turpinās pilnībā sadarboties ar Somiju, kā arī ar visām citām valstīm ap Baltijas jūru, lai aizsargātu jūras gultnes infrastruktūru, sacīja ministrs.

MORE DAMAGE TO BALTIC SEA INFRASTRUCTURE

Authorities in Finland have detained and boarded a Russia-linked ship that could have damaged a Baltic Sea power line Wednesday. The ship, which is the Eagle S, is flagged in the Cook Islands but Finnish authorities say it is believed to… pic.twitter.com/nPWxsxzls6

— Knightsbridge Research (@KBR_Intel) December 26, 2024