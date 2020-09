Foto: LETA

Finansiālajam atbalstam zvejas darbības pagaidu pārtraukšanai, kas saistīts ar Covid-19 pandēmijas izraisīto situāciju un mencu nozvejas kvotas samazināšanu, Lauku atbalsta dienests (LAD) saņēmis 53 pieteikumus, aģentūra LETA noskaidroja dienestā.

Desmit no iesniegtajiem pieteikumus iesnieguši seši kuģu īpašnieki, lūdzot atbalstu 501 818 eiro apmērā, savukārt 43 pieteikumi saņemti no 39 zvejniekiem, lūdzot piešķirt kopā 75 426 eiro.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai aktivitātē, kurā kopumā šim mērķim bija paredzēts publiskais finansējums 2,5 miljonu eiro apmērā, iesniegumu pieņemšana noritēja no 1.maija līdz 31.augustam. Lai kvalificētos pasākumā izsludinātajam atbalstam, zvejas kuģiem vai zvejniekiem darbība bija jāaptur vismaz uz pilnu mēnesi.

Citā pasākumā “Covid-19 radītās negatīvās ietekmes mazināšana zvejniecības nozarē”, kur nozares pārstāvji varēja saņemt atbalstu par periodu no 1.februāra līdz 31.jūlijam, LAD saņēma kopumā 93 pieteikumus – 21 no kuģu īpašniekiem par kopējo summu 1,157 miljoni eiro un 72 no zvejniekiem par 149 799 eiro lielu summu. Šīs aktivitātes publiskais finansējums ir 1,5 miljoni eiro.

LAD aģentūrai LETA pavēstīja, ka atbalsta kandidātu izvērtēšanas termiņš esot trīs mēneši, tomēr tiek strādāts pie tā, lai pretendenti atbildi saņemtu agrāk.

Latvijas valdība 2.jūnijā apstiprināja kopumā četrus Zemkopības ministrijas sagatavotos Ministru Kabineta noteikumus Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai, kas nosaka atbalsta apmēru un tā piešķiršanas kārtību valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstam zvejniecībā, akvakultūrā, zvejas un akvakultūras produktu apstrādē.

