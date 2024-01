Lapsa, uzrāpusies kokā, ēd speķi

Sestdien debesis skaidrosies, taču ceļi būs slideni







Sestdien debesis skaidrosies vien brīžiem, palaikam uzsnigs, jūras piekrastē gaidāms arī slapjš sniegs, prognozē sinoptiķi.

Ceļi būs slideni, informē sinoptiķi.

Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils no -1 līdz -5 grādiem, vietām piekrastē termometra stabiņš pakāpsies par kādu grādu virs 0 grādu atzīmes.

Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina, palaikam uzsnigs. Ielas un ietves būs slidenas. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies no -2 līdz -3 grādiem.

Šorīt apledojums un sniegs daudzviet apgrūtina braukšanu pa Latvijas galvenajiem ceļiem, aģentūru LETA informēja AS “Latvijas Valsts ceļi”.

Braukšana apgrūtināta pa Tallinas šoseju, Vidzemes šoseju, Valmieras šoseju, Rīgas apvedceļu, Daugavpils šoseju no Skrīveriem līdz Izvaldai un Bauskas šoseju no Dimzukalna līdz Grenctālei.

Autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem braucot pa Jelgavas šoseju no Jelgavas līdz Meitenei, pa Liepājas šoseju no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem un no Blīdenes līdz Liepājai, pa Ventspils šoseju no Kūdras līdz Ventspilij, un pa autoceļu Liepāja-Lietuvas robeža.

Braukšana apgrūtināta pa Rēzeknes šoseju, autoceļu Krievijas robeža -Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža, Daugavpils apvedceļu, Rēzeknes apvedceļu un autoceļu Tīnūži-Koknese no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijas teritorijā, izņemot Liepājas, Dobeles, Ogres un Daugavpils apkārtnēs.

Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 125 ziemas tehnikas vienības.