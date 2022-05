“Rīgas RIMI maratons” 2021.gadā. Foto: Edijs Pālens/ LETA

Sestdien un svētdien Rīgā maratona laikā tiks ierobežota satiksme. Kuras ielas būs pilnībā slēgtas?







Šodien un rīt, 15.maijā, “Rimi Rīgas maratona” laikā galvaspilsētā tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme vairākās ielās un uz tiltiem pār Daugavu, aģentūru LETA informēja Rīgas domē.

No šodienas plkst.21 līdz pirmdienas, 16.maija, plkst.7 būs slēgta transportlīdzekļu satiksme 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11.novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai. Pēc nepieciešamības šajā laikā var tikt organizēta divvirzienu satiksme Doma laukumā un Pils ielā.

No šodienas plkst.9.50 līdz 11 tiks aizturēta vai slēgta transportlīdzekļu satiksme maršrutā Brīvības laukums-Brīvības bulvāris-Kalpaka bulvāris-Krišjāņa Valdemāra iela-Elizabetes iela-Brīvības bulvāris-Brīvības laukums, kur norisināsies “DPD jūdzes” skrējiens.

Savukārt svētdien, 15.maijā, no plkst.6.30 līdz 17 saistībā ar Rimi Rīgas maratona, pusmaratona, 10 kilometru un 6 kilometru skrējiena norisi būs ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu satiksme maratona maršrutos.

Maratona maršruts būs 11.novembra krastmala-Akmens tilts-Uzvaras bulvāris-Raņķa dambis-Daugavgrīvas iela-Buļļu iela-Dzegužu iela-Slokas iela-Krišjāņa Valdemāra iela-Vanšu tilts-Ķīpsalas iela-Āzenes iela-Zunda krastmala-Paula Valdena iela-Ķīpsalas iela-Zvejnieku iela-Matrožu iela-Ogļu iela-Ģipša iela-Balasta dambis-Enkuru iela-Ogļu iela-Kaiju iela -Ķīpsalas iela-Paula Valdena iela-Zunda krastmala-Āzenes iela-Ķīpsalas iela-Vanšu tilts-Balasta dambis-Raņķa dambis-Trijādības iela-Kuģu iela-AB dambis-Kuģu iela-Mūkusalas iela-Salu tilts-Ģenerāļa Radziņa krastmala-11.novembra krastmala-Akmens tilts-Raņķa dambis-Daugavgrīvas iela-Buļļu iela-Dzegužu iela-Slokas iela-Krišjāņa Valdemāra iela-Vanšu tilts-Krišjāņa Valdemāra iela-Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris-Brīvības laukums-Brīvības bulvāris-Brīvības iela-Senču iela-Zirņu iela-Vesetas iela-Jāņa Dikmaņa iela-Skanstes iela-Hanzas iela-Rūpniecības iela-Elizabetes iela-Kalpaka bulvāris-Krišjāņa Valdemāra iela-Lāčplēša iela-Brīvības iela-Brīvības bulvāris-Brīvības laukums-Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris-Krišjāņa Valdemāra iela-Kalpaka bulvāris-Elizabetes iela-Eksporta iela-11.novembra krastmala.

Pusmaratona maršruts būs 11.novembra krastmala-Akmens tilts-Uzvaras bulvāris-Raņķa dambis-Daugavgrīvas iela-Buļļu iela-Dzegužu iela-Slokas iela-Krišjāņa Valdemāra iela-Vanšu tilts-Krišjāņa Valdemāra iela-Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris-Brīvības laukums-Brīvības bulvāris-Brīvības iela-Senču iela-Zirņu iela-Vesetas iela-Jāņa Dikmaņa iela-Skanstes iela-Hanzas iela-Rūpniecības iela–Elizabetes iela-Kalpaka bulvāris-Krišjāņa Valdemāra iela-Lāčplēša iela-Brīvības iela-Brīvības bulvāris-Brīvības laukums-Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris-Krišjāņa Valdemāra iela-Kalpaka bulvāris-Elizabetes iela-Eksporta iela-11.novembra krastmala.

10 kilometru skrējiena maršruts būs 11.novembra krastmala-Akmens tilts-Uzvaras bulvāris-Raņķa dambis-Meža iela-Nometņu iela-Slokas iela-Krišjāņa Valdemāra iela-Vanšu tilts-Krišjāņa Valdemāra iela-Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris-Brīvības laukums-Brīvības bulvāris-Brīvības iela-Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris-Krišjāņa Valdemāra iela-Kalpaka bulvāris-Elizabetes iela-Eksporta iela-11.novembra krastmala.

6 kilometru skrējiena maršruts būs 11.novembra krastmala-Akmens tilts-Uzvaras bulvāris-Raņķa dambis-Balasta dambis-Vanšu tilts-Krišjāņa Valdemāra iela-Kalpaka bulvāris-Elizabetes iela-Eksporta iela-11.novembra krastmala.

Pēc nepieciešamības 15.maijā no plkst.7.30 līdz 16 Jaunielā un Krāmu ielā var tikt organizēta divvirzienu satiksme, informē Rīgas dome.

Tāpat kopš piektdienas plkst.12 līdz 16.maija plkst.6 ir aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Doma laukumā, bet no 13.maija plkst.10 līdz 14.maija plkst.17 nedrīkst apstāties un stāvēt 11.novembra krastmalas kreisajā pusē, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. No šodienas plkst.17 līdz 16.maija plkst.7 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana liegta 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un 11.novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai. Rīgas dome norāda, ka atstātie transportlīdzekļi tiks pārvietoti uz tuvāko stāvēšanai atļauto vietu.