Sestdienas rītausmā Latgalē noticis traģisks ceļu satiksmes negadījums 0
Sestdien rītausmā Latgalē automašīnas sadursmē ar meža dzīvnieku gājis bojā transportlīdzekļa vadītājs, aģentūra LETA uzzināja Valsts policijā.
Mājas
Daudzi tās uzskata par krāmiem… Šīs 20 vecās lietas jūsu mājās var būt vērtas veselu bagātību 11
9 “vecmodīgi” astoņdesmito gadu bērnu hobiji, kas pēkšņi atkal kļuvuši stilīgi
“Viss lieliski, jāņem!” Lietotu automašīnu tirgotāji izdomājuši jaunu “triku”, kā apmuļķot potenciālos pircējus
Negadījums noticis ap plkst. 4.43 Krāslavas novada Ūdrīšu pagasta Kazanovā. Automašīna “VW Passat” uzbraukusi meža dzīvniekam, kā rezultātā transportlīdzekļa vadītājs gāja bojā notikuma vietā.
Policija izmeklē negadījuma apstākļus.