Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: skaties.lv

Sestdienas rītausmā Latgalē noticis traģisks ceļu satiksmes negadījums 0

Pievieno LA.LV
LETA
9:12, 13. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Sestdien rītausmā Latgalē automašīnas sadursmē ar meža dzīvnieku gājis bojā transportlīdzekļa vadītājs, aģentūra LETA uzzināja Valsts policijā.

Mājas
Daudzi tās uzskata par krāmiem… Šīs 20 vecās lietas jūsu mājās var būt vērtas veselu bagātību 11
9 “vecmodīgi” astoņdesmito gadu bērnu hobiji, kas pēkšņi atkal kļuvuši stilīgi
“Viss lieliski, jāņem!” Lietotu automašīnu tirgotāji izdomājuši jaunu “triku”, kā apmuļķot potenciālos pircējus
Lasīt citas ziņas

Negadījums noticis ap plkst. 4.43 Krāslavas novada Ūdrīšu pagasta Kazanovā. Automašīna “VW Passat” uzbraukusi meža dzīvniekam, kā rezultātā transportlīdzekļa vadītājs gāja bojā notikuma vietā.

Policija izmeklē negadījuma apstākļus.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Rīgā vieglā automašīna sadūrusies ar 14. maršruta tramvaju
Pēc izkāpšanas no autobusa Pierīgā notriekts bērns
Krimināls
“Mūsu ģimenes vissliktākā diena…” Nedēļas nogalē traģiski bojā gājis 10 gadus vecs puika
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.