Foto: SHUTTERSTOCK

Pēc izkāpšanas no autobusa Pierīgā notriekts bērns 0

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LETA
12:45, 10. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Trešdien Ropažu novadā, Upesciemā, pie Berģu Mūzikas un mākslas skolas pēc izkāpšanas no autobusa notriekts bērns, aģentūru LETA informēja novada pašvaldībā.

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Saskaņā ar sākotnējo informāciju bērns bija izkāpis no autobusa un devās šķērsot brauktuvi pa gājēju pāreju, kad notika sadursme ar transportlīdzekli. Transportlīdzekļa vadītājs pēc negadījuma rīkojās atbilstoši situācijai, veicot nepieciešamās darbības un paliekot notikuma vietā.

Negadījumam ir vairāki aculiecinieki, kā arī notikušais ir fiksēts videonovērošanas kamerās.

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Uz notikuma vietu nekavējoties tika izsaukti operatīvie dienesti. Cietušais bērns nogādāts ārstniecības iestādē tālākai veselības stāvokļa izvērtēšanai un nepieciešamās medicīniskās palīdzības saņemšanai.

Attiecīgajā ceļa posmā ir noteikts maksimālais atļautais braukšanas ātrums 30 kilometri stundā, norāda pašvaldībā. Negadījuma apstākļus noskaidro Valsts policija.

Ropažu novada pašvaldība aicina vecākus ar bērniem pārrunāt ceļu satiksmes drošības noteikumus un regulāri atgādināt par piesardzību, šķērsojot brauktuvi, ieskaitot gājēju pārejas. Ikviena satiksmes dalībnieka uzmanība un atbildīga rīcība ir būtiska, lai novērstu nelaimes gadījumus.

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