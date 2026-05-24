"Mūsu ģimenes vissliktākā diena…" Nedēļas nogalē traģiski bojā gājis 10 gadus vecs puika
Kādas ģimenes dzīvi šī nedēļas nogale un kāds traģisks negadījums uz ceļa ir pārvērtis uz visiem laikiem. Nav vārdu, kas šajā brīdī viņus spētu mierināt, nav nekā, kas varētu sāpēt vēl vairāk.
Mamma Jana situāciju pastāstīt šobrīd spēj vien pavisam īsi. Viņas dēliņš Mikiņš aprīlī nosvinēja 10 gadu jubileju. Viss vēl bija priekšā…
21.maija vakarā viņa rakstīja: “Šodien ir mūsu ģimenes vissliktākā un traģiskākā diena, tāpēc lūdzu jūsu visu palīdzību. Lūdziet par manu dēliņu Mikiņu, kas cīnās par savu dzīvību bērnu slimnīcā. Šodien plkst. 11.10, braucot uz skolu ar riteni, viņu trakā ātrumā notrieca Centrālās laboratorijas zaļais busiņš. Ar ļoti smagām traumām viņš tagad cīnās par savu dzīvību. Nākamās 12 stundas visu izšķirs. Mani spēki ir izsmelti, raudot jau 7 stundas un lūdzoties. Varbūt visu jūsu spēks un lūgšanas radīs brīnumu.”
Tuvinieki un visi, kas Mikiņu zināja, skaitīja lūgšanas un cerēja līdz pēdējam, taču šoreiz diemžēl brīnums nenotika.
Šodien jau skumju sagrautā mamma ziņo: “Ar smagu sirdi paziņoju ka šodien mana Dārgā Dēliņa dzīvība izdzisa. Paldies visiem, kas rakstīja un atbalstīja, un stiprināja mani manās bēdās un ciešanās. Aizlūgsim par Mikiņa dvēselīti. Mikiņš vienmēr paliks mūsu sirdīs kā visforšākais puika ar lieliem sapņiem. Mamma vienmēr viņu mīlēs un ilgosies pēc viņa.”
Traģiskais negadījums noticis Mērsraga pagastā, uz grants ceļa Mērsrags – Ķūļi.
Mikiņa mamma ir šokā par to, cik neuzmanīgi šoferi ir uz ceļa. Lai šis ir kā ļoti sāpīgs, taču svarīgs atgādinājums ikvienam satiksmes dalībniekam – esiet maksimāli uzmanīgi uz ceļa. Gan gājēji, gan šoferi, gan velosipēdisti. Reizēm pat pāris liktenīgas sekundes var maksāt dzīvību.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Mikiņa mammai, pārējai ģimenei un tuviniekiem, skolas un klasesbiedriem, draugiem.